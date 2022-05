BMW svela nuove immagini teaser della M4 CSL, la coupé più estrema con gruppi ottici OLED

Pochi giorni fa siamo stati a Misano dove BMW ci ha illustrato tutti i programmi sportivi 2022 volti a celebrare il 50° anniversario della Divisione M, ma a tal proposito arriveranno anche interessanti vetture per festeggiare la ricorrenza, tra i quali c’è la nuova BMW M4 CSL, che la casa svela con alcune foto teaser.

Le tre lettere che identificano il modello indicano la versione più estrema e specialistica, la massima espressione della versione M4. Storicamente, l’acronimo CSL sta per Coupé Sport Leichtbau, con quest’ultima parola che in tedesco significa alleggerita. BMW ha deciso quindi di mostrarci delle immagini vedo-non vedo che mostrano il frontale e il posteriore della vettura.

In realtà abbiamo già visto la BMW M4 CSL in azione tra i cordoli del Nurburgring durante i test pre-produzione, avvolta nel solito wrap bianco-nero, ma queste nuove immagini suggeriscono anche un debutto imminente. Partendo dall’anteriore, non passa inosservato l’inedito splitter in carbonio che migliora l’aerodinamica del mezzo, assieme ai gruppi ottici LED in tinta gialla. Inoltre al centro del cofano si intravedono delle linee nere più scure rispetto alla tinta della carrozzeria.

L’immagine del posteriore invece, conferma la presenza dello spoiler a coda d’anatra che si alza direttamente dal baule posteriore, mentre i gruppi ottici utilizzano la tecnologia OLED per dare un look ancor più moderno e futuristico all’auto, con una firma luminosa basata su più linee che donano un effetto tridimensionale al tutto.

Inoltre ricordiamo che sotto al cofano della M4 CSL dovrebbe esserci ancora il 3.0 litri 6 cilindri twin-turbo che equipaggia la M4 Competition, ma ci si aspetta una potenza superiore, che dai 510 CV dovrebbe salire attorno ai 550 CV, rendendola di fatto molto più veloce in pista, in accordo con le migliorie alla ciclistica del mezzo e grazie alla cura dimagrante che ridurrà la massa rilevata dalla bilancia.