BMW svela la M Hybrid V8 LMDh, il prototipo che forse debutterà a Le Mans nel 2024

Dopo aver visto il prototipo Porsche LMDh alle prese con i test in pista pre-stagione, adesso anche BMW si inserisce nel circus delle auto di categoria Le Mans Daytona hybrid togliendo i veli dalla BMW M Hybrid V8 LMDh, wrappata utilizzando una livrea col tricolore della Divisione M che ne nasconde i dettagli.

Il 2022 è l’anno in cui si celebra il 50° Anniversario del reparto sportivo BMW e quindi non c’era momento migliore per presentare al mondo il prototipo con cui la casa bavarese debutterà nel campionato IMSA WeatherTech 2023, e nel frattempo ragionerà sulla possibile partecipazione alla 24 ore di Le Mans del 2024.

Come anticipato, la livrea che avvolge la nuova vettura inganna l’occhio dell’osservatore sui dettagli più piccoli, ma certe linee non passano inosservate sotto il tricolore celeste-blu-rosso di M Motorsport (a proposito, in futuro il badge M diventerà nero abbandonando il tricolore). Prima di tutto notiamo un’ala posteriore colossale, a differenza dell’auto svelata ad esempio da Peugeot, che fa a meno dell’alettone. Poi sul frontale non potevano mancare i due reni BMW, che in questo caso diventano due imponenti bocche pronte ad aspirare tutta l’aria necessaria a raffreddare i bollenti spiriti di questo mostro da pista.

Gli specchi retrovisori “M Style” si fanno più aerodinamici modificando l’iconico design che li contraddistingue, mentre i gruppi ottici non hanno alcun rimando agli “angel eyes” BMW, adottando invece una firma luminosa verticale che segue le linee della vettura.

Quanto ai dettagli tecnici, purtroppo sono ancora pochi i dettagli tecnici a nostra conoscenza, ma sappiamo che il telaio è sviluppato da Dallara e come suggerisce il nome della vettura, sotto al cofano batte un cuore a 8 cilindri, la stessa configurazione scelta anche da Porsche.