BMW svela le livree delle M4 GT3 che correranno nel DTM 2022: ne vedrete di tutti i colori

BMW ci ha appena mostrato il posteriore muscoloso della M3 Touring proprio nello stabilimento in cui prendono vita anche le auto da corsa del marchio. Anzi, per essere precisi, quando i tecnici decisero di costruire una M3 station wagon, allo stesso tempo avevano pensato di far debuttare la M4 nelle competizioni di classe GT3.

Ebbene, nel 2022 la BMW M4 GT3 farà il suo debutto anche nel DTM, dopo ore di test sul Nurburgring e in altre piste sparse per il pianeta. La prima apparizione è avvenuta lo scorso 26 giugno nella Nurburgring Endurance Series (NSL), ma il campionato turismo tedesco (che ammette auto GT3 a partire dal 2021) è una vetrina ben più importante.

BMW presenta quindi le quattro livree che coloreranno le sue vetture, due delle quali gestite da Walkenhorst Motorsport, mentre l’altra coppia è affidata a Shubert Motorsport: nel DTM le auto sono tutte diverse, anche tra compagni di squadra.

Walkenhorst Motorsport potrà contare sul due volte campione DTM Marco Wittman e su Esteban Muth, rispettivamente alla guida dell’M4 GT3 “Green Machine” sponsorizzata Schaeffler e su quella nera sponsorizzata CATL. Invece Schubert Motorsport metterà Sheldon van der Linde sulla M4 GT3 rossa sponsorizzata Shell, mentre l’auto blu sponsorizzata RoboMarkets sarà nelle mani di Philipp Eng.

Ricordiamo infine che la BMW M4 GT3 gareggerà al posto della M6 GT3 che andrà così in pensione, e sotto al cofano monta un motore 6 cilindri in linea twin-turbo da 3.0 litri che eroga circa 590 CV sulle sole ruote posteriori tramite una trasmissione Xtrac a sei rapporti. Inoltre può contare su un’aerodinamica sopraffina che la rendono particolarmente efficace in curva, con l’adozione di un’imponente ala posteriore e miglioramenti sul frontale grazie ad una rivisitazione del paraurti e delle griglie, che rimangono comunque imponenti, ma ormai un tratto distintivo del nuovo design BMW.