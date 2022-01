BMW svela iX che cambia colore dinamicamente 'con un semplice pulsante'

Il CES 2022 di Las Vegas è un palcoscenico a dir poco importante non solo per i giganti della tecnologia, ma anche per le aziende del settore automotive. Tra queste abbiamo visto la nuova Mercedes Vision EQXX Concept, ma ora è il momento di una tecnologia rivoluzionaria firmata BMW per cambiare dinamicamente il colore del veicolo.

Il produttore di Monaco di Baviera durante l’evento nel Nevada ha svelato una iX elettrica con un innovativo sistema di cambio verniciatura “con il semplice tocco di un pulsante”. Un filmato dimostrativo lo potete trovare in calce alla notizia grazie a un tweet di Out of Spec Studios, al quale è stato riferito come la tecnologia sia “estremamente sensibile alla temperatura” e che BMW abbia addirittura portato una iX di riserva in caso di problemi tecnici.

Nella clip di 14 secondi si vede, dunque, la iX dal colore grigio scuro lucido cambiare improvvisamente in bianco in seguito all’attivazione del sistema. Dopo una breve attesa, il grigio ritorna dal cofano e “viaggia” dinamicamente verso il retro del veicolo passando per tetto, porte laterali e bagagliaio.

Allo stato attuale BMW non risulta avere alcun piano per la sua implementazione su veicoli accessibili al pubblico, ma non è una possibilità da escludere. Certo è che l’azienda dovrà valutare anche eventuali rischi dati dal cambio dinamico del colore su strada, opzione che potrebbe causare distrazione alla guida o quant’altro. Trattandosi comunque di una vetrina tecnica al Consumer Electronics Show, potrebbe persino non giungere affatto sul mercato.

Sempre alla medesima kermesse BMW ha svelato la iX M60, versione più aggressiva della iX con ben 619 CV.