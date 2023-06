BMW svela l'auto da Le Mans 'nuda', in attesa della trasformazione artistica

BMW non partecipa nella classe regina della 24 Ore di Le Mans dal 2000. Nella prossima stagione la casa bavarese farà un grande ritorno nella massima categoria con la BMW M Hybrid V8 e, per rendere l’evento ancora più memorabile, la trasformerà in una delle sue iconiche “Art Car”.

La nuova LMDh di BMW sarà impreziosita dalla livrea realizzata dall’artista newyorkese Julie Mehretu, famosa per i suoi paesaggi astratti. Nel 1975 BMW ha introdotto il concetto di “Art Car”, affidando le carrozzerie ad artisti del calibro di Alexander Calder, Frank Stella, Roy Lichtenstein, Andy Warhol (che ha realizzato questa bellissima BMW M1 nel 1979), Jenny Holzer, Jeff Koons, Cao Fei e John Baldessari. La BMW M Hybrid V8 sarà la ventesima Art Car nella storia del marchio.

L’artista di origini etiopi Julie Mehretu ha espresso il suo amore per le quattro ruote, dichiarando: “Ho amato le auto per gran parte della mia vita, come giocattoli, come oggetti, come opportunità. È per questo che sono davvero entusiasta di lavorare alla prossima BMW Art Car”. La collaborazione è stata annunciata al Museo Solomon R. Guggenheim di New York, dove è stata esposta la BMW da Le Mans priva di qualsiasi livrea, rivestita della sola fibra di carbonio.

La BMW M Hybrid V8 è progettata in conformità del regolamento LMDh ed è basata su un telaio progettato dall’italiana Dallara. Al centro della vettura pulsa un V8 da 4,0 litri capace di erogare 650 CV e che lavora in sinergia con un motore elettrico. In attesa della 24 Ore di Le Mans 2024, BMW sta testando la sport prototipo nel campionato IMSA GTP, dove ha recentemente ottenuto il suo primo successo, nella 6 Ore di Watkins Glen disputata lo scorso 25 giugno.