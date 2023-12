BMW: 'Stop termiche dal 2035? Errore, gente guiderà auto vecchie e CO2 aumenterà'

Il CEO di BMW, Oliver Zipse, è tornato a scontrarsi contro lo stop delle auto a benzina e diesel in Ue dal 2035, esternando tutto il proprio disappunto nei confronti di una decisione ritenuta dallo stesso (e non solo) errata.

Parlando con i microfoni della testata tedesca Focus, Oliver Zipse ha spiegato: "Se i motori nuovi e più efficienti vengono banditi, le persone guideranno le loro vecchie auto più a lungo. Inoltre, se dal punto di vista tecnologico metto tutte le uova nello stesso paniere, i prezzi sul mercato aumentano di conseguenza. Un atterraggio così duro non è nell'interesse di nessuno", ribadendo un concetto già espresso mesi fa, quando lo stesso CEO di BMW definì lo stop dei motori termici negligente.

Parlando invece dell'elettricità necessaria per ricaricare le auto elettriche, ha sottolineato come la stessa non sarà sostenibile se prodotta da carbone e gas: "Nessuno sa se e quando esattamente potremo garantire l’approvvigionamento con energie rinnovabili", ha avvertito ancora il CEO di BMW, che poi ha sottolineato: "La situazione diventa critica quando ci sono divieti, ma non soluzioni alternative praticabili a lungo termine" riferendosi ancora al suddetto divieto.

In ogni caso l'intenzione di BMW è quella di rispettare le leggi, adeguandosi quindi al diktat dell'Ue, con l'obiettivo di vendere per la prima volta mezzo milioni di auto dell'elica con la batteria: "Si tratterebbe ancora una volta di una crescita a doppia cifra", ha specificato il capo della gloriosa azienda bavarese.

Nei primi nove mesi dell'anno la BMW ha venduto quasi 250mila veicoli full electric, dimostrandosi una delle aziende più in salute per quanto riguarda il mercato delle green. Obiettivo, provare a scalfire l'egemonia di Tesla, che regna incontrastato con la sua Model Y, quella che quasi sicuramente sarà l'auto più venduta in Europa e nel mondo nel 2023, prima volta in assoluto di una vettura a zero emissioni.