BMW, spunta il teaser di un SUV Neue Klasse: il 2025 è sempre più vicino

Dopo la presentazione della Vision Neue Klasse da parte di BMW al Motor Show di Monaco, spuntano alcune anticipazioni del prossimo Suv elettrico per questa nuova linea.

Mentre la berlina elettrica Vision Neue Klasse dovrebbe entrare in produzione nel 2025, sembra che un SUV della stessa linea Neue Klasse sia già in fase di test. Durante la presentazione, è stato mostrato il profilo laterale camuffato del SUV che frecciava su una pista di prova. Lo speaker dell'evento ha parlato del "cuore del piacere di guida BMW" poco prima del teaser, suggerendo anche (forse) una versione ad alte prestazioni.

Il CEO di BMW, Oliver Zipse, ha condiviso la roadmap di elettrificazione dell'azienda durante il discorso programmatico all'IAA 2023, annunciando che ci saranno "sei modelli Neue Klasse in 24 mesi" dopo il lancio del primo veicolo nel 2025, coprendo una gamma di segmenti di mercato, dal SUV alla berlina, per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Per le tecnologie di guida autonoma, BMW ha anche stretto una Partnership con Amazon.

Il primo modello della serie sarà una berlina elettrica, che avrà dimensioni simili alla BMW Serie 3 e sarà prodotta nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria. Questa berlina sarà seguita da un SUV strettamente correlato, che sarà prodotto negli Stati Uniti per sostituire l'iX3.

BMW ha confermato che i modelli Neue Klasse saranno equipaggiati con pacchi batteria strutturali di sesta generazione, che offrono una maggiore autonomia del 30%, una riduzione dei costi di produzione del 50% e un calo delle emissioni di carbonio del 60%. La casa automobilistica collaborerà con diversi fornitori di celle, tra cui Envision Automotive Energy Supply Corporation, di proprietà di Nissan e con sede nella Carolina del Sud.