BMW spinge su infotainment: confermata partnership con AirConsole per gaming in auto

Lo scorso settembre BMW ha annunciato la dotazione di Amazon Alexa su tutte le sue auto, ma non è l’unica novità del 2023 per il sistema infotainment dei veicoli bavaresi: la casa automobilistica ha annunciato una partnership con AirConsole, piattaforma gaming casual per giocare in multiplayer con lo smartphone.

BMW al momento non ha fornito moltissimi dettagli in merito a questa collaborazione, ma già conosciamo AirConsole: per giocare, coloro che si trovano nell’automobile devono limitarsi a scansionare un codice QR sul BMW Curved Display con il loro smartphone, cosicché questo diventi il controller. I giochi, dunque, verranno eseguiti direttamente sul sistema infotainment delle automobili.

L’accesso ai videogiochi verrà garantito tramite uno Starter Pack gratuito, ma sarà necessario acquistare l’abbonamento AirConsole Hero per trovare tutti i giochi del catalogo, accedere a skin e oggetti speciali, e rimuovere le pubblicità. Molto probabilmente, BMW fornirà uno sconto speciale per l’acquisto. Tutto ciò, ribadiamo, sarà disponibile per i proprietari di BMW a partire dal 2023.

Anthony Cliquot, CEO di N-Dream, proprietario di AirConsole, ha affermato: “Siamo estremamente orgogliosi di portare i giochi all'interno dei veicoli con BMW e siamo entusiasti di creare nuovi titoli per l'intrattenimento in auto. La nostra ingegnosa architettura unita alla facilità di accesso della nostra piattaforma cambierà il modo in cui le persone si divertono nei loro veicoli”.

Stephan Durach, Senior Vice President BMW Group Connected Company Development, ha dunque aggiunto: “Con AirConsole sfrutteremo tecnologie innovative combinate con un'ampia varietà di giochi divertenti e multiplayer. Questo renderà ogni situazione di attesa all'interno del veicolo, come la ricarica, un momento piacevole”.

Sempre à propos di BMW, eccovi la livrea ufficiale della M Hybrid V8 LMDH.