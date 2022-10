BMW sperona una Toyota e scappa, ma una telecamera lo inchioda

Le dashcam montate a bordo delle autovetture risultano utili in parecchi frangenti, ed è risultato vero anche per quanto accaduto alcune settimane fa nel Bronx, New York: essa ha inchiodato alle sue colpe il conducente di una BMW.

Il video in alto si apre infatti con una Toyota Highlander intenta a svoltare a sinistra per entrare in autostrada, ma nello stesso momento dal senso di marcia opposto una BMW Serie 3 gira a destra con lo stesso obbiettivo.

Quest'ultima viaggiava ad una velocità particolarmente elevata e ha avviato la manovra dalla corsia sbagliata, tagliando la strada ad un altro veicolo e andando a colpire il paraurti posteriore della Highlander. Il SUV giapponese si è ritrovato girato di 180 gradi, ma per fortuna l'incidente non è stato particolarmente grave.



A sorprendere è d'altro canto il comportamento della persona al volante della BMW, la quale ha deciso di darsela a gambe non appena il conducente della Toyota ha correttamente liberato la strada per lasciare spazio al transito delle altre vetture, in modo non dissimile dalla fuga del pickup che aveva colpito una Tesla.



Al trentottesimo secondo del video la berlina tedesca accelera improvvisamente urtando la fiancata dell'Highlander e scompare rapidamente dall'inquadratura, a dispetto del tentativo d'inseguimento attuato dal proprietario del veicolo con la dashcam.



Purtroppo al momento non abbiamo ulteriori dettagli sulla faccenda, per cui ci avviamo a chiudere restando nei pressi di Monaco di Baviera: a quanto pare la BMW Serie 3 Touring è la wagon più veloce al Nürburgring.