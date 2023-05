BMW sta sperimentando l'intelligenza artificiale col design dei nuovi modelli

Il design BMW è uno degli argomenti di tendenza nel mondo dell’auto dell’ultimo periodo. Vuoi per gli appassionati che non approvano il nuovo corso della casa bavarese, vuoi per la casa stessa che più volte dice la sua sui trend del momento: a tal proposito, BMW sta sperimentando l’utilizzo dell’IA durante il processo di sviluppo dei suoi modelli.

Di recente BMW ha dichiarato che le auto EV non devono avere un look forzatamente diverso, invece oggi apprendiamo che nel reparto design della casa bavarese si utilizza anche l’intelligenza artificiale a proprio vantaggio, come spiegato durante un’intervista ai microfoni di TopGear.

Adrian van Hooydonk, capo del reparto design di BMW, ha dichiarato che non solo stanno sperimentando con l’IA, ma l’hanno già utilizzata ad esempio per la creazione del disegno dei cerchioni: “Lo stiamo sperimentando nel design, a partire dal design delle ruote. Puoi impostare alcuni parametri - come, vuoi una ruota a cinque razze, dovrebbe pesare solo così tanto, dovrebbe essere un cerchio da 20 pollici - e poi il computer inizia a generare idee per te”.

Chiaramente l’IA non prende il controllo di tutto il processo creativo che, anzi, resta sempre sotto il dominio di una persona reale che ha già in mente una propria idea e una certa linea da seguire, ma l’utilizzo di questa nuova tecnologia permette di provare o scovare nuove idee da mettere eventualmente in pratica, in tempi più brevi: “Tuttavia, come persona, come essere umano, devi essere il direttore artistico. Devi scegliere. Devi ancora guidare il processo – non è che il computer possa inventare completamente le cose, ma può combinare vari parametri in una proposta molto più velocemente di un essere umano”, come ha spiega Hooydonk. Voi cosa ne pensate?