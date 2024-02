BMW snobba la Formula 1: 'Campionato con tecnologia superata, nulla di interessante'

BMW non tornerà nei prossimi anni in Formula 1 e lo ha detto chiaramente Andreas Ross, il responsabile del settore competizione del glorioso marchio bavarese. L'azienda tedesca ha lasciato il torneo nel 2010 e da 14 anni a questa parte lo sta monitorando, ma per il momento la scintilla non è ancora scattata.

"Se questo è ciò che ci offrirà la Formula 1 nel 2026 – ha detto il manager BMW in vista del nuovo regolamento del circus - sostanzialmente è lo stesso del WEC". Ross, che ha sostituito l'attuale direttore tecnico dell'Aston Martin F1, Mike Krack, ha poi aggiunto: "Ovviamente la Formula 1 è sempre interessante. Tuttavia in questo momento non è nei nostri radar”.

E ancora: “Al momento il piano in Formula 1 è quello di arrivare al 2026 con un motore a combustione con sistema ibrido, come si vede da diversi anni sulle vetture stradali. Quindi non si tratta davvero di una nuova tecnologia o di qualcosa che riteniamo molto interessante", ha proseguito Ross.

Il responsabile del motorsport BMW ha quindi fatto l'esempio del WEC, campionato che vede i bavaresi già impegnati: “Le vetture ibride le utilizziamo già nel Mondiale Endurance. Anche il carburante che utilizziamo nel WEC è sostenibile al 100%, e credo che il 60% di CO₂ sia neutro con l'obiettivo di andare oltre”.

Ross ha ribadito il concetto: “Se questo è ciò che ci offre la Formula 1 nel 2026, sostanzialmente siamo già nel campionato WEC in termini di tecnologia. La Formula 1 è un campionato puramente tecnologico. E per noi deve essere qualcosa in cui vediamo anche noi stessi, una tecnologia che per noi è interessante da sviluppare perchè è lì che va il futuro, ma questo al momento non lo vediamo, ed è per questo che la Formula 1 non è nel nostro radar”.

Nel 2026 le monoposto di Formula 1 saranno più corte e leggere, ma come anticipato da Ross a livello motoristico non cambierà sostanzialmente nulla. Una scelta comunque condivisibile anche perchè il campionato green è quello delle Formula E e l'anno scorso il numero uno del circus, Domenicali, ha ribadito il concetto: “Le Formula 1 non saranno mai elettriche”.