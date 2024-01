BMW sicura: 'Il picco di vendite del termico è stato raggiunto'. Dal 2024 il calo

Uno scenario scongiurato da molti appassionati (e non solo), ma che, secondo la visione di BMW, è semplicemente inevitabile. L'era del termico si avvia verso la conclusione. Secondo la Casa bavarese il 2024 sarà l'anno del calo. Ma l'avvenire, dunque, sarà soltanto a zero emissioni?

In fin dei conti si tratta di una domanda anche banale, viste le decisioni prese dall'Unione Europea, eppure inevitabile dal momento in cui le polemiche sull'avvenire dell'automotive europeo aumentano di giorno in giorno. L'ultima previsione, dunque, è quella di BMW, che garantisce: "Il picco di vendite del termico è stato raggiunto". E forse è anche per questo motivo che l'azienda si dichiara pronta ad entrare in una nuova era: dal 2027 a Monaco solo auto elettriche.

Comunque sia, il report dei risultati del 2023 delle vendite di BMW (pubblicato da BMWBlog), parla addirittura di record. Secondo questi dati, l'azienda di Monaco di Baviera avrebbe consegnato un totale di 2.253.835 auto, di cui il 15% è rappresentato da modelli elettrici; si tratta di un +92,2% rispetto al 2022, ma soprattutto di un risultato destinato a crescere anno dopo anno. Nei piani del brand tedesco, infatti, la percentuale di EV nelle vendite annuali diventerà il 20% nel 2024 e il 25% nel 2025, ed entro il 2030 verrà superato il 50%.

A questo proposito, Walter Mertl (Cfo del Gruppo BMW) ha dichiarato: "Il punto di svolta per il motore a combustione è già arrivato". In poche parole, secondo il direttore finanziario del marchio le vendite di auto con motori endotermici avrebbero raggiunto il loro massimo nell'anno appena passato, e dunque sono destinate a diminuire sempre più lasciando così il passo alle auto green.

Quindi BMW, che solamente poco tempo fa aveva dichiarato che lo stop alle termiche dal 2035 sarebbe stato un errore, si prepara al grande cambiamento. Un passaggio che verrà guidato dai modelli della nuova piattaforma Neue Klasse (attesi per il 2025) e da altri progetti che prenderanno vita sull'attuale piattaforma CLAR.