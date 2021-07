BMW sfida Mercedes-Benz, M3 contro AMG C63: ecco la berlina sportiva più veloce

A Mat Watson di carwow le gare di accelerazione vanno particolarmente a genio, e non manca di schierare l'uno contro l'altro qualunque veicolo di qualsiasi segmento. Stavolta ha deciso di concentrarsi sulle berline sportive, e quali migliori esempi prendere se non i prodotti delle case tedesche?

Ai nastri di partenza sono state schierata una Mercedes-AMG C63 Black Series e una BMW M3, ma prima di parlare dei risultati scioriniamo qualche numero. La vettura della casa di Stoccarda, che ha una massa complessiva di 1.750 chilogrammi, fa uso di un possente V8 aspirato da 6,2 litri, ma per l'occasione vi è stato collegato un compressore particolarmente prestante. Alla fine l'output è stato portato a ben 750 cavalli di potenza e 950 Nm di coppia per uno scatto da 0 a 100 km/h sicuramente inferiore ai 3,5 secondi.

La BMW M3 invece si affida ad una filosofia molto diversa. Monta un sei cilindri in linea da 3,0 litri coadiuvato da ben due turbocompressori: il risultato è pari ad una potenza di 700 cavalli e ad una coppia di 950 Nm. La differenza quindi è particolarmente sottile, e a suo favore la berlina di Monaco di Baviera può esibire una massa a secco di 1.550 chilogrammi.



Il primo test è stato eseguito a vetture in movimento con una velocità di partenza di 80 km/h e, se in un primo momento la BMW M3 si è portata in vantaggio, alla fine è stata superata con facilità dalla AMG C63, la quale ha raggiunto i 320 km/h. La seconda prova è servita proprio ad avvantaggiare la coppia e la leggerezza della M3: si partiva da 110 km/h in quinta marcia, e in effetti la sportiva della Baviera ha trionfato, anche se di poco. Con il via a ruote ferme invece non c'è stata storia, poiché la AMG C63 modificata ha staccato l'avversaria senza se e senza ma fin dai primi metri per poi tagliare il traguardo con un margine considerevole.



