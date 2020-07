BMW fa sul serio: rilascerà sul mercato 25 veicoli elettrici entro il 2023

Presentarsi sul mercato dei veicoli elettrici come concorrenti di Tesla è un’impresa molto difficile, come ha ammesso pure il CEO di Audi. BMW però vuole recuperare terreno rapidamente e per farlo rilascerà sul mercato ben 25 automobili elettriche entro il 2023, metà delle quali saranno completamente elettriche.

La casa automobilistica tedesca ha annunciato lunedì 27 luglio l’arrivo di una Serie 5 completamente elettrica, ma senza ufficializzare una data di lancio. Ancora, il CEO Oliver Zipse ha dichiarato che dal 2021 in poi BMW lancerà i suddetti 25 veicoli elettrici, iniziando con BMW i3, MINI Cooper SE, il SUV elettrico BMW iX3 presentato il 14 luglio, BMW iNEXT e infine la BMW i4. Nell’arco di 10 anni, BMW intende vendere più di 7 milioni di veicoli elettrici, due terzi dei quali con trasmissione completamente elettrica.

L’obiettivo più importante però è promuovere il rispetto dell’ambiente diminuendo le emissioni di carbonio nel processo di produzione di circa l’80% per veicolo. Attualmente le norme europee in vigore dal dicembre 2018 impongono un taglio delle emissioni di CO2 dei veicoli pari al 37.5% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2021.

Per farlo BMW intende lavorare sulla futura Serie 7, proponendo sul mercato quattro tecnologie differenti: motore diesel o benzina altamente efficiente, ibrida plug-in e, per la prima volta, un modello BEV completamente elettrico. Anche i modelli BMW X1 e la Serie 5 offriranno le stesse scelte al cliente.