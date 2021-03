La BMW Serie 8 Gran Coupé non ha le griglie giganti: ecco le prime immagini della vettura

Una delle scelte estetiche più polarizzanti degli ultimi anni nel mondo delle autovetture è sicuramente la soluzione per le griglie anteriori adottata di recente su alcuni modelli di BMW. A quanto pare però il refresh della BMW Serie 8 Gran Coupé farà uso di una composizione di design più tradizionale.

Le immagini in fondo alla pagina, scattate dai fotografi di Motor1.com, ritraggono infatti un prototipo camuffato dell'enorme e lussuosa ammiraglia tedesca, la quale smentisce immediatamente un impiego estensivo delle grosse griglie portate in dote da BMW M3, BMW M3 e BMW iX.

Coloro i quali hanno seguito la chiacchieratissima vicenda sapranno anche che non è stata soltanto una fetta del pubblico a scagliarsi contro il nuovo muso disegnato dal boss del design BMW Damagoj Dukec, ma anche un designer del calibro di Frank Stephenson e il noto giornalista di settore e presentatore di Top Gear Chris Harris che, a un primo impatto, è rimasto sconvolto dal nuovo stile.

Dal suo canto Dukec ha difeso la scelta stilistica affermando che la nuova BMW M4 è "molto elegante e ha ottime proporzioni", ma è chiaro che ciò non è servito a placare gli animi di una parte del pubblico, la quale non è riuscita a mandare giù tale novità. Nel caso in cui vi troviate in quest'ultima categoria potete tirare un sospiro di sollievo: non è detto che tutti i modelli del futuro del brand facciano obbligatoriamente uso delle enormi griglie frontali.

A ogni modo, tralasciando l'estetica della BMW Serie 8 Gran Coupé, pare che dal punto di vista delle motorizzazioni cambierà ben poco. Qualcuno si aspetta che gli ingegneri possano implementare una soluzione mild-hybrid per alcune varianti, che servirebbe a incrementarne potenza ed efficienza senza andare ad incrementare il peso della macchina. Al momento il solito V8 bi-turbo da 4,4 litri della M850i produce 530 cavalli di potenza, ma al top si posiziona la M8 Gran Coupé coi suoi 625 cavalli di potenza.

A proposito di BMW M3 ed M4 non possiamo non rimandarvi alle nuove Safety Car che la casa di Monaco di Baviera fornirà alla MotoGP. Oltre ai due modelli già citati saranno presenti anche M5 CS e la fantastica M 1000 RR come Safety Bike.