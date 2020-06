Ecco la BMW Serie 8 Golden Thunder Edition: debutta con un look spavaldo

BMW ha appena presentato una versione speciale della sua berlina più esclusiva: la Serie 8 Golden Thunder Edition, la quale sarà disponibile in variante Coupé, Convertibile e persino Gran Coupé. La sua disponibilità all'acquisto è attesa entro la fine di quest'anno.

Tutti gli esemplari Golden Thunder Edition arriveranno sul mercato con una verniciatura metallica in Sapphire Black o Frozen Black, e ad accompagnarla aggiungendo coraggiosi dettagli ci penserà una tonalità dorata diffusa in molte aree della vettura.

L'oro si espande infatti partendo con due strisce dagli angoli del paraurti anteriore, inondando completamente tutti e quattro i cerchi in lega da 20 pollici e attraversando la parte inferiore bassa della Serie 8 contrastando la tinta unita con una striscia singola. Dopo uno stacco appena dietro le portiere, la striscia prosegue verso il retrotreno e va a fondersi con quella proveniente dall'altro lato della vettura. Interessante poi anche la scelta di rendere gli specchietti retrovisori dello stesso colore, tagliati oltretutto a metà dagli indicatori di direzione.

L'abitacolo ovviamente non poteva essere escluso dall'equazione, e pertanto anche all'interno della Serie 8 troviamo dell'oro a contraddistinguere in modo inequivocabile e originale la plancia centrale, le cuciture sui poggiatesta dei sedili recitanti "Golden Thunder Edition" e quelle dividono i vari pannelli delle portiere e delle poltrone.

In linea di massima, quello degli interni è uno dei look generali più coraggiosi in assoluto per un'auto di serie, dove a creare ulteriore atmosfera ci pensa il potente sistema audio by Bowers & Wilkins Diamond. La casa automobilistica tedesca non ha ancora fatto sapere quanto dovremo sborsare per portarci a casa un tale bolide, ma da quello che sappiamo pare che questa versione speciale dovrebbe esser prodotta a partire dal prossimo settembre.

