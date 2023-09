BMW Serie 7, guida autonoma di livello 3 approvata in Germania

La nuova BMW Serie 7 ha ottenuto un importante passo avanti nell'ambito della guida autonoma, ottenendo l'approvazione da parte dell'Autorità federale dei trasporti automobilistici per la guida autonoma a velocità fino a 60 km/h sulle autostrade.

Stiamo parlando di guida autonoma di livello 3 (sapevate che la guida autonoma esisteva già nel 1997?), applicabile principalmente a situazioni di traffico intenso e ingorghi, in cui il veicolo è in grado di assumere una piena autonomia alla guida. la guida autonoma di livello 3 consente al conducente di distogliere la sua attenzione dalla guida e di dedicarsi ad altre attività come l'utilizzo dello smartphone, la lettura di messaggi, la risposta alle e-mail o la lettura di un giornale, sempre che il veicolo rimanga al di sotto della velocità prestabilita.

BMW ha recentemente ottenuto l'approvazione necessaria dall'Autorità federale tedesca per i trasporti automobilistici (KBA) per introdurre questa tecnologia nella produzione di massa entro la fine del 2023. Con il livello 3 di autonomia, la responsabilità in caso di incidente si sposta sul veicolo stesso, il che significa che BMW presumibilmente assumerà la responsabilità per eventuali danni derivanti da situazioni in cui il veicolo è in modalità autonoma.

Per garantire un livello elevato di sicurezza e ridurre al minimo la possibilità di incidenti nella guida autonoma di livello 3, è necessario l'uso di costosi sensori Lidar. Questi sensori Lidar richiedono apparecchiature speciali e possono comportare un costo aggiuntivo significativo, spesso di diverse migliaia di euro.