La BMW Serie 7 a benzina e la i7 elettrica hanno lo stesso prezzo: succede in Canada

Avremo bisogno ancora di un sacco di tempo prima che tutte le auto elettriche costino quanto quelle a benzina, così che ognuno possa scegliere in libertà la propria alimentazione preferita. Tuttavia in Canada la BMW i7 elettrica e la Serie 7 a benzina hanno già lo stesso prezzo.

Si tratta di un caso più unico che raro, del resto basta superare il confine e andare negli Stati Uniti per trovare prezzi differenti fra la i7 xDrive60 e la 760i xDrive con motore V8. In Canada invece le due alimentazioni hanno prezzi simili: la i7 xDrive60 elettrica parte da 119.300 dollari, mentre la 760i xDrive a benzina parte da 113.600 dollari, dunque la differenza di prezzo è quasi inesistente (per saperne di più sulle due vetture: BMW svela la Serie 7 e la i7 2022).

Per risparmiare si può però prendere la 740i base, che parte da 93.300 dollari ma offre potenze differenti rispetto all'elettrica. La i7 xDrive60 è dotata di due motori elettrici che producono insieme 399 kW/543 CV di potenza con ben 745 Nm di coppia. Per avere una Serie 7 comparabile bisogna guardare proprio alla 760i xDrive, il cui motore V8 da 4.4 litri produce 399 kW/543 CV e 750 Nm di coppia, la medesima potenza dell'elettrica. Inoltre, nonostante la differente tecnologia alla base, esternamente le due berline sono praticamente indistinguibili, anche se la 760i xDrive può fregiarsi di ampie prese d'aria e quattro terminali di scarico - dettagli assenti per forza di cose sull'elettrica.

È così che dovrebbe essere il mercato del prossimo futuro, con vetture elettriche e a benzina di pari potenza e prezzo. Tuttavia per chi fosse comunque incerto su quale Serie 7/i7 comprare c'è sempre la M760e xDrive Plug-in Hybrid, che eroga 420 kW/571 CV con 800 Nm di coppia e fonde il mondo EV con quello ICE, anche se arriverà sul mercato solo successivamente. In Italia invece BMW ha deciso di scommettere subito sull'elettrica i7, la prima alimentazione a essere disponibile: a tal proposito quanto costa la nuova BMW i7 2022?