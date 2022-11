Sulla BMW Serie 7 arriva la Guida Autonoma a mani libere con HERE HD Live Map

A oggi, le aziende automotive che si sono dimostrate più agguerrite sulla Guida Autonoma sono sicuramente Tesla e Mercedes-Benz. Anche BMW però sta operando ai massimi livelli del mercato e la sua Guida Autonoma a mani libere funzionerà con mappe HERE HD Live Map.

Tesla, lo sappiamo bene, sta testando da oltre un anno il suo Full Self Driving Beta, una Guida Autonoma Cittadina; Mercedes-Benz dal canto suo ha già lanciato sul mercato la Guida Autonoma di Livello 3, che permette al conducente di distogliere gli occhi dalla strada e le mani dal volante. BMW insegue a passo svelto con la sua Guida Autonoma di Livello 2+, che ora sulla nuova BMW Serie 7 utilizza il servizio HERE HD Live Map. Ad annunciarlo è stata la stessa HERE Technologies, che fornirà le mappe a BMW per la Guida Autonoma a mani libere sia negli USA che in Canada.

Lanciata nel 2018 con il limite dei 60 km/h, la Guida Autonoma con Livello SAE 2+ di BMW è ora pronta a impreziosire la Serie 7 a una velocità massima di 130 km/h. Con la mappa HERE HD Live Map è possibile guidare a mani libere su interstatali e autostrade, a condizione che il conducente rimanga concentrato per riprendere subito il controllo dell'auto nel momento del bisogno. Le mappe di HERE inoltre dicono in automatico al sistema quali sono i punti in cui la Guida Autonoma di Livello 2+ può essere attivata.

"Una mappa digitale HD è essenziale per la guida altamente automatizzata. HERE HD Live Map è ricca e affidabile: fornisce la geometria della strada, il profilo del percorso e la segnaletica stradale, il tutto su scala globale", ha dichiarato il Dr. Nicolai Martin, Senior Vice President Driving Experience del BMW Group. "Lavoriamo con HERE da molti anni per portare sul mercato la guida altamente automatizzata e ora siamo felici di vedere il risultato della nostra collaborazione prendere finalmente vita. Insieme, stiamo facendo un ulteriore passo avanti nel mantenere la nostra promessa di fornire un'esperienza di guida superiore ai nostri clienti".

"Siamo lieti di vedere la nostra HERE HD Live Map abilitare la guida automatizzata al livello 2+ per i veicoli di serie BMW. Questa collaborazione dimostra il valore delle mappe per la guida altamente automatizzata. Non vediamo l'ora di sostenere l'espansione del Livello 2+ a tutti i tipi di strade", ha dichiarato invece Fred Hessabi, Executive Vice President e Chief Customer Officer di HERE Technologies.