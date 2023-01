BMW Serie 5 Touring 2024, ecco il render: eleganza e sportività allo stato puro

Come sarà la prossima generazione di BMW Serie 5 Touring? Un primo assaggio ce lo può dare il render pubblicato negli scorsi giorni da BmwBlog, che mostra appunto il design della nuova ammiraglia bavarese in tutto il suo splendore.

Dopo aver apprezzato il render della nuova BMW X3 2024, tocca ora alla Serie 5 svelarsi, una delle famigliari più vendute in Europa e non solo. Partiamo subito dal dire che la nuova station tedesca sarà prodotta con motore a combustione ma anche completamente elettrica, seguendo quindi il corso dell'azienda dell'elica, che recentemente ha presentato al CES 2023 la sua visionaria BMW i Vision Dee.

Tornando alla Serie 5 Touring, la nuova versione verrà commercializzata l'anno prossimo, nel 2024, e stando al render emerso in rete, basato sulle foto spia circolanti nelle ultime settimane, il nuovo modello sarà decisamente accattivante, unendo come al solito eleganza, classe e sportività. Spiccano i fanali posteriori che sono sottili e nel contempo spigolosi, seguendo quindi la linea degli ultimi fanali di casa BMW.

Bello anche il tetto della station che va a confluire con il portellone posteriore tramite uno spoiler sportivo che appare davvero ben fatto. Anche il laterale sembra decisamente riuscito, non andando a stravolgere più di tanto il già riuscito design degli ultimi modelli commercializzati. La nuova BMW Serie 5 2024 non rientrerà comunque fra i modelli della casa bavarese prodotti sulla nuova piattaforma Neue Klasse, che entrerà in azione solo nel 2025, ma utilizzerà invece il telaio CLAR.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, dettagli ufficiali non esistono ma è lecito aspettarsi gli stessi propulsori a quattro cilindri della 520i Touring e della 530i Touring, nonché le varianti a sei cilindri 540i e 550e (PHEV), oltre ad una possibile ibrida a sei cilindri. Infine, previste anche la BMW i5 eDrive40 Touring e la i5 M60 Touring, oltre ad una versione M5, così come ammesso di recentemente dal capo della divisione sportiva di BMW, Frank van Meel.