BMW Serie 5, ci siamo: ecco come sarà e la data della presentazione ufficiale

Tutto pronto per il gran debutto della BMW Serie 5. Il brand di Monaco di Baviera spinge il piede sull'acceleratore, e con un inedito video teaser ci rivela finalmente la data della presentazione della sua berlina che, lo ricordiamo, verrà proposta in versione mild e plug-in hybrid. Manca pochissimo.

La BMW Serie 5 sarà finalmente presentata il 27 maggio, tra appena 8 giorni. L'evento si terrà in Corea del Sud, e non a caso ad annunciare la data è proprio il profilo ufficiale della filiale coreana di BMW. La data è stata presentata con un nuovo teaser del veicolo, dove vediamo, per la prima volta in un'immagine ufficiale, i gruppi ottici dell'auto.

Prima ancora BMW aveva postato un'immagine rivelando le due versioni dell'auto: plug-in hybrid e mild hybrid con motorino elettrico da 48V.

L'attesa è quindi rivolta alla tecnologia del veicolo e a come saranno i suoi interni, perché gli appassionati conoscono già molto bene il design degli esterni della Serie 5. Devono ringraziare un leak del 29 aprile, quando le immagini rubate dell'auto avevano fatto la loro comparsa su Instagram. Ve le riproponiamo qua sotto in definizione migliore.

Il 27 maggio non sarà esclusivamente il giorno della Serie 5, durante l'evento verrà presentata anche la BMW Serie 6 GT.