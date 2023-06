BMW Serie 5 ripescata da fiume dopo 35 anni: piena di fango ma senza ruggine

Aleggia il mistero attorno ad una BMW Serie 5, non la nuova full electric presentata pochi giorni fa, bensì un modello E12 di 35 anni fa, che è stata ripescata da un fiume in Germania, estratta in condizioni ottime.

A differenza dell'Honda NSX rimasta sommersa per 20 anni, la berlina tedesca versava in ottimo stato, fermo restando che è stata per tre decadi e mezzo nel fango e nell'acqua. A scoprirla, come riferito dalla stampa locale, un pescatore, che gettando l'amo nel fiume Isar ha sentito qualcosa di anomalo.

Una volta che è stata avvisata la polizia di Dingolfing-Landau, è stato effettuato il clamoroso ritrovamento. Proprio in quella zona sorge uno stabilimento di BMW che produce la Serie 5 dal 1972, di conseguenza non può trattarsi di un nesso casuale.

In ogni caso le autorità hanno immediatamente chiamato un carro attrezzi che attraverso l'uso di una gru hanno provveduto ad estrarre dall'acqua la Serie 5. La sua carrozzeria, sorprendentemente, non era arrugginita e molto probabilmente lo si deve al fatto che la vettura sia stata completamente ricoperta di fango, come si nota anche dalle immagini. Si è quindi venuta a creare una sorta di protezione che ha riparato l'auto da corrosione, agenti atmosferici e via discorrendo.

Fortunatamente non è stato rinvenuto alcun resto umano all'interno della vettura, cosa che non sarebbe stato improbabile visto che non è da escludere che la BMW sia finita nel fiume assieme al suo conducente. In ogni caso è stata esclusa questa eventualità dopo accurata indagine e dopo che la berlina è stata ripulita da cima a fondo.

Il mistero comunque resta visto che la Serie 5 era dotata di targa ma ne la polizia, ne tanto meno l'azienda bavarese, sono riuscite a risalire al proprietario della vettura. Ovviamente, alla luce del fatto che la notizia sia diventata virale, non è da escludere che qualcuno che sappia qualcosa possa aver letto la nuova, fornendo indizi che potrebbero aiutare a risolvere il mistero, che sta assumendo i colori del giallo: rimaniamo con le antenne dritte in attesa di eventuali aggiornamenti.