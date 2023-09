La BMW Serie 5 PHEV ha dei dati in solo elettrico davvero impressionanti

La BMW Serie 5 ibrida plug-in non è ancora entrata in commercio ma i dati di omologazione della stessa berlina bavarese sono davvero interessanti. Il riferimento è in particolare all'autonomia in modalità solo elettrica.

Come si può appurare dal sito ufficiale di BMW, la berlina dell'elica può percorrere in modalità solo elettrica più di cento chilometri, per l'esattezza 103. Numeri impressionanti se si pensa che in commercio vi sono auto elettriche pure che hanno un'autonomia inferiore ai 200 km.

Grandi prestazioni quindi per la nuova BMW Serie 5 svelata ufficialmente lo scorso mese di maggio e in strada dal prossimo mese, ottobre 2023. A sorprendere è in particolare il fatto che la batteria montata sulla BMW Serie 5 non sia delle più performanti tenendo conto che ha una “potenza” di 17,6 kWh, circa la metà rispetto ad esempio ad una Ranger Rover ibrida, e molto meno invece rispetto a quella montata sulle Mercedes Classe E e GLC, che possono godere di ben più di 30 kWh.

La nuova BMW Serie 5 PHEV sembrerebbe quindi fare miracoli: grandi prestazioni con il minimo sforzo. La 530e è equipaggiata con un motore quattro cilindri benzina dalla potenza di 299 cavalli e 450 Nm di coppia, e ciò permette, se equipaggiata con cerchi di dimensioni ridotte (i più “piccoli” sono da 19 pollici), di percorrere appunto fra i 94 e i 103 chilometri totali in modalità solo elettrica, e stando a quanto ufficializzato nel ciclo di omologazione.

Si tratta quindi di un punteggio decisamente interessante, e superiore alla versione 550e xDrive sempre Plug-in hybrid, la cui autonomia varia dai 79 ai 90 km, anche in questo caso un dato niente male.

Ricordiamo infine i prezzi, a partire da 67.900 euro per la versione “base”, leggasi il modello 520d eDrive 48V. Chi volesse l'M Sport dovrà invece investire 72mila euro, mentre la versione più cara è la i5 M60 con un prezzo da 100.200 euro.



Negli scorsi giorni BMW ha presenta la Neue Klasse, il concept che anticipa le future elettriche del marchio e in quanto a batterie e autonomia ci si aspettano prestazioni a dir poco eccezionali: non ci resta che attendere il 2025.