La BMW Serie 5 si mostra ancora in versione camouflage ma con i gruppi ottici di serie

BMW sta continuando a testare le sue nuove vetture silenziosamente su strada, ovviamente camuffate con una livrea per nascondere quanti più dettagli possibili, prima della messa in produzione. La serie 5 dovrebbe terminare i modelli sperimentali entro la fine del 2023, in tempo per la distribuzione l'anno seguente.

Già qualche settimana fa la BMW Serie 5 era stata avvistata nel modello Plug-In Hybrid, tuttavia, nelle scorse ore sono emerse grazie ai colleghi di Carscoops.com nuove immagini spia. Ovviamente il prototipo della macchina è completamente mascherato dal consueto camuffamento, questa volta però notiamo i gruppi ottici all'anteriore e al posteriore che sembrano essere quelli di serie.

I fari assomigliano di più a quelli della BMW X1 seppur più slanciati e allungati, il tutto con un'inedita traccia LED. Sul posteriore, invece, troviamo dei fanali più sottili e montati orizzontalmente, sulla scia della BMW Serie 7, ma con una grafica LED anche qui rinnovata. Ricordiamo inoltre che la Serie 5 sarà basata sull'architettura CLAR e sarà disponibile con propulsori mild-hybrid, hybrid plug-in e totalmente EV. Potete apprezzare comunque l'auto in questione grazie alla galleria di immagini allegata in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo prototipo, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.