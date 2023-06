Dalla BMW Serie 5 alla Fiat 500: Tom Cruise sfugge alla polizia fra i vicoli di Roma

Il cinema action può sicuramente vantare scene dinamiche che sono diventate iconiche e immortali, pensiamo per esempio a Heat, a Top Gun, a Casino Royale, solo per fare qualche esempio visto che potremmo continuare per ore. Anche l'intera saga di Mission: Impossibile è costellata di scene d'azione, spesso eseguite da Tom Cruise in prima persona.

L'attore sta lavorando all'ultimo capitolo della saga, ovvero Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Due che dovrebbe uscire nel corso del 2024, nel frattempo però a partire dal prossimo 13 luglio vedremo al cinema la prima parte: Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno, film nel quale Tom Cruise stesso è protagonista di una scena dinamica a bordo di una Fiat 500 di colore giallo. La scelta della vettura non è affatto casuale, il tutto è infatti ambientato a Roma, nel cuore della Capitale, anche se nel corso della prima parte dell'inseguimento l'attore e la collega Hayley Atwell si trovano a bordo di una BMW Serie 5 priva di portiere.

Quando le strade iniziano a farsi troppo piccole per la berlina tedesca entra in scena la 500 - quella d'epoca, non la nuova aggiornata. Si vede così Tom Cruise sfuggire alla Polizia italiana, fino a performare un paio di donuts in Piazza di Spagna. Potete ammirare questo e tanto altro nel Behind the Scene pubblicato ufficialmente dalla Paramount Pictures.



Se avete intenzione di vedere il film al cinema, ricordate che Mission: Impossible 7 sarà il più lungo della saga - e il prossimo anno arriverà anche la Parte Due.