La nuova BMW Serie 5 sta arrivando, anche elettrica i5: reveal il 24 maggio

La nuova BMW Serie 5 è ormai sempre più vicina: il marchio tedesco ha confermato che il prossimo 24 maggio 2023 vedremo la berlina standard con motore termico ma anche la nuovissima i5 elettrica alimentata a batteria.

Sulla nuova i5 i dettagli in nostro possesso non sono pochi, si parla si una vettura imbottita di tecnologia compreso il nuovo Highway Assistant capace di funzionare "senza mani" sul volante e di cambiare corsia in maniera autonoma. La vettura sarà anche in grado di aggiornare il proprio software OTA, over-the-air grazie a internet, una feature già apparsa sulla Serie 7.

Parlando di configurazioni, la nuova i5 sarà disponibile sia eDrive40 (la prova della BMW i4 eDrive40) che M60 xDrive con doppio motore. Se la base a motore singolo e trazione posteriore avrà 335 CV, la più potente M60 AWD arriverà a 590 CV. Non conosciamo ancora la capacità della batteria e la sua autonomia ufficiale, con la eDrive40 però dovremmo essere in grado di arrivare a 470 km con una carica.

Se non siete propensi ad abbracciare la tecnologia elettrica, la Serie 5 sarà ovviamente disponibile anche in versione termica e Plug-in Hybrid. Inoltre la nuova M5 dovrebbe arrivare in configurazione Plug-in Hybrid con ben 728 CV e badge BMW XM Red Label. Non ci resta che attendere la fine di maggio per saperne di più.