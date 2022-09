BMW Serie 5 dice addio ai motori V8 per il 2024, ad eccezione della M5

Il 2024 è l’anno in cui dovrebbe debuttare la nuova BMW Serie 5, ma a quanto pare sotto al cofano non troveremo più un otto cilindri, o meglio, non ci sarà sui modelli “standard”: soltanto la M5 arriverà con un V8 Biturbo.

Stando a quanto dichiarato dal portale BMW Blog, la BMW M5 monterà un V8 da 4.4 litri che dovrebbe garantire una potenza attorno, o forse superiore, ai 760 CV, mentre le versioni meno sportive adotteranno il powertrain già visto sulla sorella più grande, ovvero la M760e xDrive. Si tratta dunque di un’unità 6 cilindri da 3.0 litri accoppiata ad un motore elettrico, che assieme erogano 571 CV e 800 Nm di coppia, che portano dunque un bell’incremento di prestazioni rispetto ai modelli attuali.

Ricordiamo che sulla nuova Serie 7 questo motore permette uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi, ma sul corpo vettura della Serie 5 farà sicuramente di meglio, senza dimenticare che andranno a migliorare anche i consumi e l’efficienza generale della vettura grazie al peso ridotto rispetto all’ammiraglia della casa.

Chiaramente si tratta di un report da trattare con i guanti, dal momento che BMW non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale a riguardo, ma potrebbe trattarsi di una scelta plausibile.