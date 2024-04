BMW Serie 4 e M4 non avranno una nuova generazione, preparatevi all'addio

Se siete grandi appassionati della BMW Serie 4 e della sua variante sportiva M4, beh abbiamo bruttissime notizie da darvi: secondo un nuovo report, il marchio tedesco ha intenzione di pensionare i modelli alla fine dell’attuale generazione.

BMW sta per rivoluzionare la sua line-up di veicoli. Giusto lo scorso mese abbiamo letto un report secondo cui sarebbero andate in pensione sia la Z4, sia la Serie 8 nelle sue varianti coupé e cabrio. Oggi arrivano terribili notizie anche per quanto riguarda Serie 4 e M4: secondo un’indiscrezione di BMW Blog, “la Serie 4 non avrà una nuova generazione” dopo quella attuale, dunque non ci sarebbero piani per costruire una nuova Serie 4 su piattaforma CLAR. I problemi però riguardano soltanto la variante termica, BMW avrebbe infatti intenzione di sviluppare una nuova i4 su piattaforma Neue Klasse, sia in versione coupé che cabrio. Per la Serie 4 ci sarebbe dunque un cambio di paradigma, con l’addio alle motorizzazioni termiche in favore dell’elettrico.

Ma fino a quando dovremmo essere in grado di acquistare le attuali Serie 4/M4? Secondo Bimmerpost, BMW avrebbe intenzione di produrre questi veicoli fino al mese di giugno 2028, dunque avremmo ancora qualche anno. Dal mese di luglio 2028, invece, inizierebbe la produzione della nuova i4 su base Neue Klasse, almeno questi sarebbero i piani attuali, poi se ci sarà qualche cambiamento lo scopriremo strada facendo.

Per chi ancora non lo sapesse, Neue Klasse è il nome della nuova generazione di veicoli elettrici di BMW, con il concept BMW Neue Klasse X che ha anticipato il design dei modelli new gen.

MOTUL 5100 4T 10W40 1 litro di olio motore è uno dei più venduti oggi su