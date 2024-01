Le BMW Serie 4 Coupé e Cabrio si aggiornano al 2024 con BMW OS 8.5

Quando si parla del segmento premium della classe media, il numero 4 è la perfetta combinazione tra piacere di guida e design elegantemente sportivo. Questi sono i valori distintivi del marchio BMW fin dai suoi primi giorni, e la nuova BMW Serie 4 Coupé e la nuova BMW Serie 4 Cabrio li rappresentano più intensamente che mai.

Quando si parla del segmento premium della classe media, il numero 4 è sinonimo di una perfetta combinazione di piacere di guida e design elegantemente sportivo. Questi sono stati i valori distintivi del marchio BMW fin dai suoi primi giorni, e la nuova BMW Serie 4 Coupé e la nuova BMW Serie 4 Cabrio li rappresentano ancora più intensamente che mai. Il design esterno dei due modelli ne sottolinea il carattere dinamico e lo stile esclusivo. Tocchi moderni e nuovi equipaggiamenti conferiscono agli interni un'atmosfera premium di rinnovata raffinatezza. Il design all'avanguardia dell'abitacolo, compreso il BMW Curved Display, costituisce il palcoscenico ideale per l'ultima evoluzione del BMW iDrive con QuickSelect, basato sul nuovo BMW Operating System 8.5.

Nuove verniciature esterne e cerchi in lega leggera, fari con un design estremamente accattivante per le sorgenti luminose e le luci posteriori Laserlight, ora disponibili come optional, contraddistinguono gli ultimi progressi negli esterni dei due modelli. Entrando nei modelli sportivi a due porte si notano subito le novità principali dell'abitacolo: il design rivisto dei volanti e del quadro strumenti, i rivestimenti dei sedili, gli elementi di rivestimento interno e le applicazioni in vetro CraftedClarity, ora disponibili come optional, per alcuni comandi. Oltre all'introduzione del nuovo BMW iDrive con QuickSelect di serie, i clienti possono ora scegliere di aggiungere alla loro nuova BMW Serie 4 un display Augmented View per il sistema di navigazione BMW Maps come optional.

La produzione della nuova BMW Serie 4 Coupé e della nuova BMW Serie 4 Cabrio rimarrà nello stabilimento del BMW Group di Dingolfing, che è anche il luogo di nascita di molte altre vetture di classe executive e del segmento di lusso del marchio, nonché della vettura sportiva BMW Serie 8 e dei modelli ad alte prestazioni BMW M4. Il lancio sul mercato mondiale avverrà nel marzo 2024.

I leader del segmento globale rafforzano il profilo sportivo del marchio BMW

L'evoluzione della gamma BMW Serie 4 è ancorata all’anima del prodotto che le ha permesso di raggiungere una popolarità così straordinaria in tutti i principali mercati automobilistici. In un mercato dominato dalle case automobilistiche premium tedesche, la coupé e la cabrio godono di una netta leadership nei rispettivi segmenti sia a livello globale che nei singoli mercati chiave.

I mercati di vendita più importanti per la nuova BMW Serie 4 Coupé e la nuova BMW Serie 4 Cabrio sono gli Stati Uniti, la Germania e la Cina. Dal lancio sul mercato dell'attuale generazione di modelli della BMW Serie 4 Coupé, il mercato statunitense ha registrato la domanda più forte. Anche la BMW Serie 4 Cabrio è stata finora la più popolare negli Stati Uniti.

Questo successo di vendite è stato accompagnato da un livello straordinariamente alto di soddisfazione dei clienti. Nei sondaggi condotti tra i clienti, sia la BMW Serie 4 Coupé che la BMW Serie 4 Cabrio hanno ottenuto ottimi indici di gradimento. I clienti hanno posto particolare enfasi sulle caratteristiche dinamiche di guida e sul design di entrambi i modelli, oltre che su un'atmosfera premium caratterizzata da un'elevata qualità dei materiali e della costruzione. Attirando queste risposte positive da parte dei clienti, i modelli della BMW Serie 4 hanno contribuito in modo significativo a rafforzare ulteriormente il profilo del marchio come produttore di auto premium dinamicamente eccezionali ed elegantemente sportive.

Caratteri distinti con un focus comune sul piacere di guida

Nelle ultime due generazioni di modelli, BMW ha raggruppato le sue coupé e cabriolet medie premium in una propria gamma di modelli. Ciò ha messo in evidenza la loro particolare attenzione al piacere di guida per il quale il marchio è rinomato. La differenziazione tra i nuovi modelli della BMW Serie 4 e la BMW Serie 3 in termini di design si ritrova non solo nelle proporzioni e nelle linee, ma anche nelle caratteristiche del frontale. Le carreggiate più larghe e la messa a punto specifica della tecnologia del telaio pongono le basi per una superlativa abilità dinamica. All'interno della gamma della BMW Serie 4, i modelli coupé e cabrio rappresentano caratteri distinti, i cui singoli concept di veicolo mirano a priorità diverse.

La BMW Serie 4 Coupé combina le sue linee dinamicamente fluide e le sue proporzioni elegantemente allungate con una carrozzeria ottimizzata per una maggiore agilità di guida e che vanta un'eccezionale rigidità torsionale, oltre a un telaio messo a punto per l'eccellenza dinamica. I sedili posteriori individuali contribuiscono a garantire un'esperienza di guida intensa anche ai passeggeri della seconda fila. La funzione di ripiegamento del sedile posteriore sdoppiato a tre sezioni aumenta la versatilità dell'abitacolo quando si tratta di sistemare oggetti per il tempo libero e per i viaggi più lunghi.

Nel frattempo, i passeggeri dei quattro posti della BMW Serie 4 Cabrio possono provare l'esperienza di guida sportiva tipica della Serie 4 insieme al piacere di viaggiare a cielo aperto. Un senso di eleganza particolarmente raffinato, che nasce soprattutto dalla silhouette ribassata dell'auto, è anch'esso di serie. Una caratteristica di spicco specifica della BMW Serie 4 Cabrio è il tetto soft-top ad arco, che combina la solidità di un tetto rigido retrattile con l'estetica classica di una capote in tessuto. Il meccanismo di azionamento elettrico del tetto può essere attivato mentre si viaggia fino a 50 km/h (31 mph); il processo di apertura/chiusura richiede 18 secondi.

Nuove misure per ridurre ulteriormente l'impronta di carbonio dell'azienda

I motori altamente efficienti, il design intelligente e leggero e gli attributi aerodinamici ottimizzati contribuiscono in modo significativo a migliorare il piacere di guida della nuova BMW Serie 4 Coupé e della nuova BMW Serie 4 Cabrio, riducendo al contempo il consumo di carburante e le emissioni. Nel frattempo, la tecnologia mild hybrid a 48V, presente in alcuni modelli, affina l'erogazione di potenza e migliora l'efficienza. Oltre al cofano, ai pannelli laterali anteriori e alle portiere, anche numerosi componenti del telaio sono realizzati in alluminio. Con un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,25 per la coupé e di 0,27 per la cabrio, i due modelli possono vantare un coefficiente di resistenza impressionante.

I sedili sportivi della nuova BMW Serie 4 Coupé sono rivestiti in M Performtex – per la prima volta questo materiale di superficie è disponibile nei modelli del marchio - come parte di un nuovo processo di produzione che genera minori emissioni di CO2. Il nuovo EfficiencyCoach della My BMW App offre consigli utili per una guida più efficiente. Questo sistema di assistenza analizza i dati relativi al consumo di carburante e li confronta sia con quelli del mese precedente sia con quelli ottenuti da altri automobilisti della comunità con motori analoghi. Utilizza quindi queste informazioni come base per formulare raccomandazioni su una guida più efficiente.

Nell'ottica di creare un’esperienza complessiva ancora più sostenibile, viene attribuita un'importanza crescente all'utilizzo di materie prime secondarie, oltre a un'ulteriore ottimizzazione dei materiali e a metodi di produzione dal punto di vista energetico. Per il marchio BMW, il duplice obiettivo di incrementare la sostenibilità e di raggiungere standard di eccellenza è indissolubilmente legato, anziché essere in competizione.

Oltre a lavorare instancabilmente per ottimizzare l'efficienza dei veicoli, il BMW Group è impegnato nell'accordo sul clima di Parigi. E ha collaborato con la rinomata Science Based Targets Initiative (SBTi) per stabilire obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e per la sua catena di approvvigionamento, la produzione e la fase di utilizzo come parte del suo impegno per raggiungere la neutralità climatica. Al centro degli ambiziosi obiettivi di sostenibilità dell'azienda c'è l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 40% per veicolo nell'intera catena del valore entro il 2030, rispetto ai dati del 2019. Allo stesso tempo, il BMW Group persegue l'obiettivo della completa neutralità climatica lungo tutta la catena del valore entro il 2050.

Dettagli estetici sorprendenti indicano la strada per una dinamica accattivante

La potenza sportiva e l'eleganza sono i temi chiave che si riflettono con autenticità nel design dei modelli della BMW Serie 4. Grazie a precise modifiche degli esterni, la nuova BMW Serie 4 Coupé e la nuova BMW Serie 4 Cabrio esprimono ancora più chiaramente il loro carattere unico.

Con le loro linee distintive e il trattamento pulito delle superfici nel moderno linguaggio stilistico del marchio, le coupé e le cabrio della BMW Serie 4 emanano piacere di guida e stile inimitabile. Le caratteristiche del pacchetto opzionale M Sport aggiungono ulteriore grinta all'aspetto dinamico delle vetture. Tra queste, un elemento diffusore nella parte inferiore del paraurti posteriore, ora verniciato in nero lucido. Inoltre, i terminali di scarico integrati nella grembialatura posteriore a sinistra e a destra sono passati da 90 a 100 millimetri di diametro. Come estensione del pacchetto M Sport, i clienti possono ordinare le loro auto anche con il pacchetto M Sport Pro e il pacchetto M Carbon exterior.

Fari di nuova generazione, innovativi fari posteriori Laserlight

Gli elementi di design specifici della BMW Serie 4 includono il frontale visivamente potente, modellato da sottili fari a LED e da una griglia a doppio rene BMW disposta verticalmente. Le prese d'aria della calandra, che spicca in avanti, hanno una struttura a maglie, sia nella versione standard sia se si sceglie il pacchetto M Sport. Il loro bordo è ora cromato opaco.

La nuova BMW Serie 4 Coupé e la nuova BMW Serie 4 Cabrio presentano anche fari aggiornati dal punto di vista estetico e funzionale. Le unità LED al loro interno, che forniscono tutte le funzioni luminose, sono state ridisegnate e hanno una nuova struttura. Gli anabbaglianti e gli abbaglianti sono generati da un unico modulo LED. Una coppia di unità LED verticali e a forma di freccia sottile ospita le funzioni di luce laterale, luce di marcia diurna e indicatore di direzione. L'aspetto tecnicamente mirato delle nuove sorgenti luminose conferisce ai fari un aspetto di alta qualità e futurista.

I fari adattivi a LED con abbaglianti a matrice non abbaglianti sono disponibili come optional. Si riconoscono per gli inserti blu e comprendono le luci urbane e la funzione di luce di curva. La struttura a prisma delle unità LED per le luci urbane crea un contrasto sorprendente con l'illuminazione uniforme delle unità delle luci diurne.

I fari M Shadowline con accenti interni scuri sono offerti anche come parte del pacchetto M Sport Pro e se vengono specificati i fari adattivi a LED. Se viene montato l'optional Comfort Access, i fari generano un'animazione luminosa di benvenuto quando il guidatore e la chiave del veicolo si trovano a meno di tre metri dalla vettura.

I modelli della nuova BMW Serie 4 Coupé e della nuova BMW Serie 4 Cabrio equipaggiati con fari adattivi a LED sono dotati anche di fari posteriori Laserlight particolarmente espressivi. Questa versione specifica del modello con un effetto luminoso innovativo utilizza una tecnologia vista per la prima volta nell'edizione speciale ad alte prestazioni della BMW M4 CSL, prodotta in una serie limitata di 1.000 esemplari. In questo caso, i diodi laser illuminano ciascuno un fascio di fibre ottiche, conferendo alle unità posteriori un'intricata grafica luminosa. Le linee precise del Laserlight tridimensionale conferiscono a questi gruppi ottici posteriori – per la prima volta in una vettura prodotta in serie - un design esclusivo e inconfondibile.

Nuove tonalità di vernice esterna e cerchi in lega leggera

I clienti possono dare un tocco personale all'esterno della nuova BMW Serie 4 Coupé e della nuova BMW Serie 4 Cabrio scegliendo tra due tinte unite e otto metallizzate. Cape York Green metallizzato e Fire Red metallizzato sono nuove opzioni. Inoltre, viene offerta un'ampia gamma di verniciature BMW Individual e di verniciature speciali BMW Individual.

Nuove interessanti aggiunte si trovano anche nella selezione di cerchi in lega leggera opzionali. La nuova BMW Serie 4 Coupé e la nuova BMW Serie 4 Cabrio vengono offerte per la prima volta con tre nuove varianti da 19 pollici. I nuovi cerchi in lega leggera M a doppie razze possono essere ordinati con finitura Jet Black o bicolore. Anche i nuovi cerchi in lega leggera BMW Individual hanno un design a Y e sono rifiniti in Midnight Grey.

Stile progressivo e un'aura di raffinatezza accuratamente perfezionata

I sedili sportivi di serie e i volanti di nuova concezione contribuiscono all'intensità dell'esperienza di guida nella nuova BMW Serie 4 Coupé e nella nuova BMW Serie 4 Cabrio. L'ampio BMW Curved Display offre un'interpretazione fresca e particolarmente moderna dell'attenzione al guidatore per cui il marchio è rinomato. Materiali di alta qualità e meticolosamente lavorati e un nuovo concetto di funzionamento per i sistemi di ventilazione e di climatizzazione aggiungono un fascino premium all'abitacolo. Le modifiche apportate agli interni della nuova BMW Serie 4 Coupé e della nuova BMW Serie 4 Cabrio assicurano a chi è a bordo il piacere di guidare con stile progressivo e il comfort sulle lunghe distanze in un ambiente di raffinatezza accuratamente perfezionata.

Tra le novità più all'avanguardia c'è una versione delle superfici dei sedili disponibili come optional che fa il suo debutto nella nuova BMW Serie 4 Coupé ed è prodotta con metodi più sostenibili. Inoltre, sono disponibili nuove strisce di rivestimento interno sia per la coupé che per la cabrio. La dotazione di serie comprende ora anche l'illuminazione ambientale e gli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente. La gamma di equipaggiamenti opzionali è stata ristrutturata per consentire una personalizzazione particolarmente mirata.

Nuovi volanti con palette del cambio di serie

I volanti di ultima generazione disponibili per la nuova BMW Serie 4 Coupé e la nuova BMW Serie 4 Cabrio si distinguono per il loro design moderno e sportivo. Di serie, il guidatore troverà davanti a sé un volante sportivo in pelle di nuova concezione con bordo poligonale e due razze. Il pacchetto M Sport prevede ora un volante in pelle M a tre razze con bordo a fondo piatto e un discreto segno centrale.

Entrambe le versioni dei nuovi volanti sono dotate di pulsanti multifunzione e palette del cambio illuminati. I paddle, ora di serie, consentono interventi manuali particolarmente rapidi nel processo di selezione delle marce e sottolineano il profilo sportivo più netto dei modelli della nuova BMW Serie 4.

Rivisitazioni di dettaglio per il quadro strumenti e il climatizzatore digitale

L'introduzione del BMW iDrive aggiornato con QuickSelect migliora anche il funzionamento delle funzioni di ventilazione e climatizzazione nella nuova BMW Serie 4 Coupé e nella nuova BMW Serie 4 Cabrio. Questo è un ottimo esempio di digitalizzazione avanzata e consente di ridurre ulteriormente il numero di pulsanti e comandi fisici nell'abitacolo. La selezione della temperatura, l'intensità della ventilazione e - se sono state specificate le relative caratteristiche - il riscaldamento dei sedili e del volante possono ora essere regolati con un tocco attraverso il BMW Curved Display o con un comando vocale con l'aiuto del BMW Intelligent Personal Assistant. I nuovi comandi di regolazione delle griglie di aerazione al centro del cruscotto e sul lato del guidatore e del passeggero anteriore dell'abitacolo consentono di regolare la direzione del flusso d'aria con movimenti di rotazione e inclinazione. Se si sceglie il rivestimento Sensatec opzionale per il quadro strumenti, i clienti troveranno una struttura superficiale ulteriormente raffinata che sottolinea ulteriormente l'atmosfera moderna e premium dell'abitacolo.

L'illuminazione ambientale di serie della nuova BMW Serie 4 Coupé e della nuova BMW Serie 4 Cabrio comprende ora anche l'illuminazione di contorno integrata nelle finiture intorno alle bocchette di ventilazione centrali. Come l'illuminazione dei vani piedi, del vano portaoggetti nella parte anteriore della console centrale e degli apriporta, anche questa può essere regolata per colore e luminosità a seconda delle preferenze personali. Gli utenti possono scegliere tra nove colori. La funzionalità dell'illuminazione interna comprende anche una suggestiva animazione di benvenuto e di arrivederci e segnali luminosi che indicano una porta aperta o una telefonata in arrivo.

Anteprima per i rivestimenti dei sedili M Performtex nella nuova BMW Serie 4 Coupé

I sedili sportivi di serie si combinano con le superfici interne in Sensatec perforato. Il rivestimento in pelle Vernasca con trapuntatura decorativa disponibile come optional per la nuova BMW Serie 4 Coupé e per la nuova BMW Serie 4 Cabrio è ora offerto anche nella nuova variante bicolore Nero/Rosso. Inoltre, entrambi i modelli possono essere equipaggiati con finiture in pelle BMW Individual Merino in tre colori.

Se ordinata con il pacchetto M Sport o in versione M Performance, la nuova BMW Serie 4 Coupé è dotata di superfici dei sedili in M Performtex nero. Al suo debutto su un modello BMW, questo rivestimento in velluto combina l'alta qualità dei materiali e il design sportivo con un peso ridotto e un metodo di produzione ottimizzato per la sostenibilità.

Nuovi listelli interni, tocchi esclusivi con CraftedClarity

Anche la selezione dei listelli disponibili per l'abitacolo è stata ampiamente rivista, con il colore Dark Graphite matt ora di serie per la nuova BMW Serie 4 Coupé e la nuova BMW Serie 4 Cabrio. Il pacchetto M Sport include strisce di rivestimento interno in Aluminium Rhombicle Anthracite. Tra gli optional figurano anche le finiture in legno pregiato Fineline Light a poro aperto e Grey Blue Ash a poro aperto e le finiture interne M in fibra di carbonio.

L'uso di materiali di altissima qualità consente di inserire tocchi distintivi anche in altre aree dell'abitacolo per esaltarne il carattere moderno e premium. Per la nuova BMW Serie 4 Coupé e la nuova BMW Serie 4 Cabrio sono disponibili applicazioni galvaniche per il pannello di controllo delle portiere, che comprende i comandi dei finestrini e l'interruttore di chiusura. Inoltre, i clienti possono specificare le applicazioni per i vetri CraftedClarity, un'altra novità nell'elenco degli optional. Questi conferiscono alla leva del cambio, al BMW iDrive Controller e al pulsante Start/Stop una particolare aria di esclusività, sia dal punto di vista estetico che da quello della sensazione al tatto.

Potente, efficiente e di grande sicurezza

La gamma di propulsori della nuova BMW Serie 4 comprende motori a benzina e diesel potenti e altamente efficienti, dotati della tecnologia BMW TwinPower Turbo, e l'elettrificazione con tecnologia mild hybrid a 48V. Tutte le unità motrici offrono un'eccezionale miscela di piacere di guida sportivo e risparmio di carburante, fanno tutte parte dell'attuale generazione modulare di motori Efficient Dynamics e sono tutte abbinate a un cambio Steptronic Sport a otto rapporti di serie. Le palette al volante, di serie anche nella nuova BMW Serie 4 Coupé e nella nuova BMW Serie 4 Cabrio, consentono un rapido intervento manuale nella selezione delle marce, rendendo ancora più dinamica l'esperienza di guida.

I motori a sei cilindri in linea si trovano sotto il cofano delle versioni M Performance di entrambe le serie di modelli (vedi capitolo a parte), così come nella nuova BMW 430d xDrive Coupé e nella BMW 430d Cabrio, la cui unità diesel ha una potenza di 210 kW/286 CV. La gamma comprende anche due motori a benzina a quattro cilindri che sviluppano rispettivamente 135 kW/184 CV e 180 kW/245 CV e un diesel a quattro cilindri da 140 kW/190 CV. La potenza del motore viene trasmessa alla strada attraverso la classica trazione posteriore o il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive, a seconda della variante del modello.

La tecnologia mild hybrid ottimizza l'erogazione di potenza e l'efficienza

Tutti i motori a sei cilindri in linea disponibili per la nuova BMW Serie 4 Coupé e la nuova BMW Serie 4 Cabrio, così come l'unità diesel a quattro cilindri, sono dotati di tecnologia mild hybrid a 48V per un'erogazione di potenza più precisa e una maggiore efficienza. L'azionamento elettrico ausiliario assume la forma di un generatore di avviamento a 48V e rende disponibile istantaneamente una potenza di 8 kW/11 CV in risposta al minimo movimento dell'acceleratore. Questa spinta elettrica migliora la risposta dinamica del sistema di trazione quando si accelera in partenza e quando si raggiungono velocità intermedie. L'unità di trazione elettrica assiste il motore anche quando viaggia a velocità costante, consentendogli di operare il più spesso possibile in un intervallo di carico ottimizzato per l'efficienza.

Il sistema mild hybrid consente inoltre di utilizzare l'energia elettrica recuperata tramite la rigenerazione dell'energia in frenata e immagazzinata in una batteria da 48V. L'energia recuperata in modo efficiente in questo modo non viene utilizzata solo per l'azionamento elettrico ausiliario, ma anche alimentata all'impianto elettrico a 12 V con l'aiuto di un trasformatore di tensione. In questo modo, le utenze elettriche del veicolo possono essere gestite in modo ancora più efficiente.

Tecnologia del telaio su misura per un'esperienza di guida sportiva

L'eccellente rigidità della scocca, l'intelligente design leggero, la distribuzione dei pesi 50 : 50 e le proprietà aerodinamiche ottimizzate costituiscono la base ideale per dotare la nuova BMW Serie 4 Coupé e la nuova BMW Serie 4 Cabrio di capacità di guida straordinariamente agili e dinamiche. Ciò è ulteriormente favorito da una sofisticata tecnologia del telaio che è stata messa a punto proprio in funzione della ripartizione dei pesi.

Gli ammortizzatori a regolazione variabile perfezionano l'equilibrio tra l'accattivante sportività e il superbo comfort sulle lunghe distanze. Sono disponibili diverse opzioni per personalizzare il carattere della vettura, tra cui le sospensioni M Sport, le sospensioni adattive M con sterzo sportivo variabile e i freni M Sport.

Ampia gamma di sistemi per la guida e il parcheggio automatizzati

La gamma di sistemi per la guida e il parcheggio automatizzati è altrettanto ampia. La nuova BMW Serie 4 Coupé e la nuova BMW Serie 4 Cabrio sono dotate di serie del sistema di avviso di collisione anteriore con intervento sui freni, del Cruise Control con funzione di frenata, dello Speed Limit Info con indicatore di divieto di sorpasso, dello Speed Limit Assist manuale e del Lane Departure Warning con ritorno in corsia. L'optional di spicco è il pacchetto Driving Assistant Professional che comprende l'assistente di sterzo e di controllo della corsia, l'Active Cruise Control con funzione Stop&Go, l'assistente automatico di limitazione della velocità, il controllo della velocità del percorso e il riconoscimento dei semafori.

Anche il Park Distance Control con sensori anteriori e posteriori fa parte della dotazione di serie. Il Parking Assistant, anch'esso di serie, consente di effettuare manovre automatiche per entrare e uscire dai parcheggi, oltre a disporre di una telecamera di assistenza alla retromarcia e dell'assistente alla retromarcia. È inoltre possibile optare per il Parking Assistant Plus con le funzioni Park View, Panorama View e Remote 3D View.

Il nuovo BMW Operating System 8.5 e gli innovativi servizi digitali

I progressi compiuti in termini di digitalizzazione nell'ultima edizione della BMW Serie 4 sono evidenti. Ciò è dovuto principalmente all'aggiornamento del display e del sistema di comando/operazione BMW iDrive con QuickSelect, basato sul BMW Operating System 8.5. Al fine di fornire un controllo intuitivo e facile di numerose funzioni e l'accesso a servizi digitali innovativi, il sistema BMW iDrive di ultima generazione montato sulla nuova BMW Serie 4 Coupé e sulla nuova BMW Serie 4 Cabrio presenta una schermata iniziale di nuovo aspetto e la tecnologia di accesso rapido QuickSelect, con una struttura di menu migliorata che prende spunto dai dispositivi elettronici di consumo.

Il BMW iDrive migliorato con QuickSelect è stato integrato con il BMW Curved Display e il BMW Intelligent Personal Assistant, il che significa che è stato accuratamente orientato all'utilizzo del touchscreen e del linguaggio naturale. Il sistema di controllo/operazione della nuova BMW Serie 4 Coupé e della nuova BMW Serie 4 Cabrio comprende anche i pulsanti multifunzione sul volante e, come optional, il BMW Head-Up Display. Il nuovo BMW iDrive contribuisce ad offrire un'esperienza di guida mirata e sicura, mostrando le informazioni giuste al posto giusto.

BMW iDrive con QuickSelect: funzioni visualizzate su un unico livello e selezionabili con tecnologia ad accesso rapido

La nuova schermata iniziale del BMW Operating System 8.5 visualizza continuamente la mappa del sistema di navigazione o altri elementi grafici configurabili individualmente sul display di controllo. Sullo stesso livello, i widget appaiono in una disposizione verticale sul lato del guidatore del display. Il conducente può passare da un widget all'altro con un movimento verticale del dito. La funzione QuickSelect consente di attivare direttamente la funzione così selezionata senza dover accedere a un sottomenu. Una volta scelte le impostazioni desiderate, è sufficiente un rapido tocco sull'icona home sul bordo inferiore del display di controllo per tornare alla schermata iniziale. Accanto all'icona della home si trovano ora anche le icone per l'accesso diretto al menu del climatizzatore, al menu Tutte le app e, se attivato, ad Apple CarPlay® e Android Auto™.

La nuova struttura piatta del menu rende molto più semplice l'attivazione delle funzioni e delle impostazioni desiderate. Il contenuto digitale, proprio come l'hardware sotto forma di BMW Curved Display, è progettato per migliorare l'attenzione del guidatore per cui BMW è famosa.

Sistema di navigazione BMW Maps ora con Augmented View

Il sistema di navigazione BMW Maps basato su cloud fa parte del BMW Live Cockpit Plus di serie. Dopo l'introduzione del BMW Operating System 8.5 nella nuova BMW Serie 4 Coupé e nella nuova BMW Serie 4 Cabrio, il sistema rende ancora più facile l'inserimento delle destinazioni e può offrire informazioni aggiuntive durante la guida.

Un'altra novità è la funzione Augmented View che, come il BMW Head-Up Display, è disponibile specificando l'optional BMW Live Cockpit Professional. Questa funzione integra la visualizzazione delle mappe del sistema di navigazione mostrando un flusso video in diretta della visuale del guidatore sul display di controllo o sul quadro strumenti e aumentandola con suggerimenti e informazioni in base al contesto. In caso di incroci confusi, ad esempio, una freccia direzionale animata viene integrata nell'immagine video per aiutare il conducente a prendere la svolta migliore per il percorso previsto. La funzione Augmented View può anche aiutare il guidatore nella ricerca di un parcheggio, mostrando informazioni supplementari.

Personalizzazione grazie al BMW ID e all'App My BMW

Per i conducenti della nuova BMW Serie 4 Coupé e della nuova BMW Serie 4 Cabrio sarà anche più facile utilizzare il proprio BMW ID per personalizzare l'esperienza d'uso. In futuro, basterà accedere alla vettura utilizzando uno smartphone per scansionare un codice QR per importare il profilo personale del cliente, caricare le impostazioni sincronizzabili e collegare automaticamente la chiave rilevata nel veicolo con il BMW ID.

Il veicolo viene anche aggiunto all'App My BMW senza che il cliente debba fare nulla. Disponibile gratuitamente negli app store per iOS e Android, l'App My BMW funge da interfaccia digitale universale che fornisce in qualsiasi momento informazioni sullo stato del veicolo, ad esempio sull'autonomia residua e su eventuali requisiti di assistenza e manutenzione. A seconda delle specifiche dell'auto, consente anche il funzionamento a distanza di funzioni quali la localizzazione del veicolo, il blocco e lo sblocco delle portiere o il monitoraggio delle immediate vicinanze e dell'interno dell'auto con Remote View. L'app My BMW può essere utilizzata anche per inviare indirizzi di destinazione da uno smartphone al sistema di navigazione della vettura. La funzione My Trips, che include l'Efficiency Trainer e la revisione mensile, fornisce all'utente dati e valutazioni sulle distanze percorse, sul consumo di carburante e sulla velocità media.

Connettività ottimale con Personal eSIM e standard mobile 5G

I clienti della nuova BMW Serie 4 Coupé e della nuova BMW Serie 4 Cabrio possono attivare la Personal eSIM di serie, oltre alla SIM mobile integrata nel veicolo. Ciò consente al veicolo di utilizzare lo standard di comunicazione mobile 5G. La Personal eSIM consente al cliente di utilizzare con facilità le funzioni di comunicazione e connettività previste dal proprio contratto di telefonia mobile dalla propria auto, anche in situazioni in cui non ha con sé il proprio smartphone. Questo include anche lo streaming di dati attraverso l'hotspot WiFi.

Una connessione a bassa radiazione all'antenna esterna del veicolo viene utilizzata per effettuare telefonate e streaming di dati tramite la Personal eSIM. Tutte le funzioni telefoniche possono essere gestite con il sistema BMW iDrive o con il BMW Intelligent Personal Assistant. La Personal eSIM può essere utilizzata in tutti i Paesi in cui sono disponibili i servizi BMW Connected Drive. Essa estende il contratto di telefonia mobile esistente del cliente, il che può comportare costi aggiuntivi.

Le tariffe dei parcheggi e le bollette del carburante possono essere pagate direttamente dalla vettura

In molti Paesi europei, il BMW ID consente ai conducenti della nuova BMW Serie 4 Coupé e della BMW Serie 4 Cabrio di pagare il parcheggio direttamente dalla vettura. Il veicolo rileva automaticamente se il servizio è disponibile all'arrivo in un'area di parcheggio e visualizza la funzione di pagamento se la zona è coperta da uno dei fornitori collegati. La prenotazione del parcheggio può essere pagata rapidamente e semplicemente utilizzando la carta di credito registrata nell'App My BMW. La prenotazione termina automaticamente quando il veicolo esce di nuovo dal parcheggio.

Gli automobilisti in Germania hanno anche la possibilità di saldare le fatture del carburante in modo digitale dalla loro auto non appena hanno fatto rifornimento presso le stazioni di rifornimento aderenti all'iniziativa. Come per il servizio di pagamento del parcheggio, avviene utilizzando i dati della carta di credito prima registrati nelle app del veicolo.