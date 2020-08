BMW Serie 4: ecco il suo aspetto senza l'enorme griglia frontale

La BMW Serie 4 è una vettura dall'aspetto particolarmente divisivo. La casa automobilistica tedesca ha deciso di sistemarla con una griglia enorme, la quale ha fatto certamente discutere gli appassionati ma anche i semplici consumatori che non seguono da vicino il mercato dell'auto.

Facendo un giro su internet è facile intuire il fatto che tutti la odiano, e da un certo punto di vista non possiamo dargli completamente torto. Qualcuno però, e con qualcuno intendiamo Siim Design (@Spdesignsest su Instagram), ha deciso di risolvere il problema tramite Photoshop, e il risultato potete vederlo tramite il post in fondo alla pagina.

La griglia è stata ridotta ad una dimensione più accettabile e meno "strana". Non è il solito muso al quale i bavaresi ci hanno abituato, ma è comunque semplice e pulito: dimostra che non bisogna stravolgere per forza il design per ottenere risultati esteticamente molto dissimili. Inoltre i più attenti avranno forse notato che l'esemplare blu eredita praticamente l'intera fascia anteriore della BMW X6 M.

In chiusura, restando saldamente presso la compagnia tedesca, vi consigliamo di dare un'occhiata all'esemplare che Robert Downey Jr. si è fatto fare su misura per sé: ecco la BMW E9 3.0 CS modificata da SpeedKore. In ultimo vi serviamo un evento assolutamente peculiare: i vigili del fuoco hanno distrutto i vetri laterali di una BMW Serie 5 perché intralciava il collegamento con l'idrante.