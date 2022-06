BMW Serie 3 Touring è la station wagon più veloce al Nurburgring: eccola in azione

BMW ha presentato il restyling della nuova Serie 3 e Serie 3 Touring, invece la prima M3 station wagon non è stata ancora svelata in forma ufficiale, ma intanto fa già parlare di sé, prendendosi il record del circuito del Nordschleife per vetture station wagon.

Il video pubblicato dalla casa bavarese ci mostra quelli che sono stati i lavori dietro le quinte per ottenere un risultato del genere, e non mancano le immagini dove possiamo vedere la M3 Touring in azione mentre sia affretta a tagliare il traguardo registrando quel tempo di 7:35,060 che l’ha messa sul gradino più alto del podio tra le vetture station wagon, spodestando la Mercedes-Benz E63 S risultata 10 secondi più lenta.

Questo è solo un antipasto di ciò di cui è capace, e tra pochi giorni potremo vederla in azione in diretta durante il Festival Of Speed di Goodwood che si terrà tra il 23 e il 26 giugno 2022, dove BMW la presenterà in forma ufficiale, dandoci la possibilità di godercela denudata del wrap bianco e nero con cui eravamo abituati a vederla finora.

Scopriremo anche se le previsioni sul suo powertrain sono veritiere: sotto al cofano infatti dovrebbe esserci il propulsore 6 cilindri da 3.0 litri twin-turbo della M3 attuale, con 510 CV e 650 Nm di coppia, scaricati su tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico ad 8 rapporti. E se ve lo steste chiedendo, no, pare che non sia prevista un’opzione a trazione posteriore con cambio manuale sulla M3 Touring.