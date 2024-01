BMW Serie 3 Touring Neue Klasse: ecco come potrebbe essere

La promessa di BMW è quella di rivoluzionare la propria gamma, e forse anche l'automotive intero. Come? Con la nuova (e attesissima) famiglia Neue Klasse. Da mesi girano leak e render che provano a immaginare come saranno i futuri modelli del brand bavarese, ecco allora come potrebbe essere la nuova Serie 3 Touring Neue Klasse...

Su Instagram è apparsa una foto, o meglio ancora un'immagine, che definire 'interessante' sarebbe a dir poco riduttivo. Si tratta veramente della nuova touring sportiva, la berlina a 3 volumi della Casa di Monaco di Baviera. Ecco, dunque, l'estetica ridisegnata con uno stilema sicuramente futuristico, ma sarà davvero così? In fin dei conti, anche in questo caso si tratta di un render, pubblicato ancora una volta da Avarvarii Automotive Artworks, lo stesso studio che solamente pochi giorni fa aveva provato a immaginare come sarà la prossima X3 (BMW X3 Neue Klasse: sarà così il primo SUV della nuova piattaforma bavarese?).

Un'illustrazione, quindi, che propone una visione certamente "personale", ma quanto mai concreta. A essere preso in esame, come già successo con il precedente SUV, è certamente il frontale. In questo caso è evidente la rivoluzione nel disegno della iconica griglia a doppio rene, che ha caratterizzato gli ultimi modelli BMW (BMW pronta a entrare in una nuova era: dal 2027 a Monaco solo auto elettriche), e alcune modanature che offrono un certo slancio al cofano.

Nuova anche la firma luminosa, che si integra nella griglia, e sembrerebbero essere presenti anche delle maniglie a scomparsa. Infine, gli esterni nel complesso, sempre nel render pubblicato su Instagram da @avarvarii, appaiono sicuramente più minimal rispetto al passato. Poche altre informazioni riguardo la BMW Serie 3 Touring Neue Klasse, e non per gli interni (svelati nel secondo post), che a quanto pare dovrebbero riprendere quelli del concept Vision Neue Klasse.