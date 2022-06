BMW Serie 3 smembrata dai ladri durante la notte: è irriconoscibile

Una delle più grandi paure di chi possiede un'automobile (soprattutto se costosa) è subire un furto, totale o parziale che sia. Un incubo che si è materializzato nella vita di questo cittadino tedesco che al mattino ha ritrovato la sua BMW Serie 3 cannibalizzata dai ladri.

I malintenzionati non si sono limitati a rubare per intero la vettura, hanno invece optato per una soluzione parecchio più scioccante: hanno asportato dalla vettura solo le parti che più gli interessavano. Parliamo dell'intera parte frontale e della plancia, della quale non è rimasto praticamente nulla. Il danno stimato si attesta attorno ai 20.000 euro.

Il furto è avvenuto in un parcheggio pubblico nel distretto di Lindenplatz, a Hilden, in Germania. Il giovane proprietario 22enne della Serie 3 ha lasciato la sua vettura parcheggiata per tutta la notte, al mattino però due persone hanno subito notato la vettura smontata dai ladri e hanno avvertito le autorità. La povera Serie 3 è diventata alquanto irriconoscibile senza la sua caratteristica parte frontale, sembra una classica vettura da sfasciacarrozze, soprattutto all'interno: è stato asportato praticamente tutto, lo sterzo, il quadro strumenti, il display dell'infotainment, la leva del cambio e diversi elementi dalle portiere.

Da ciò che rimane sembrerebbe una Serie 3 di sesta generazione, prodotta fra il 2012 e il 2018, che probabilmente ora verrà rottamata dal suo proprietario. Con un danno di 20.000 euro conviene forse comprare una nuova vettura anziché sistemare questo disastro... Nel frattempo la polizia sta cercando i colpevoli, anche con l'aiuto di eventuali testimoni: si attendono informazioni su fugorni o van sospetti che si sono aggirati nell'area nella notte fra il 3 e il 4 giugno 2022.



Tornando nella nostra Italia, c'è chi rubava a Milano i furgoni in meno di un minuto, invece un episodio molto simile lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle: ci hanno rubato un Land Rover Discovery Sport a fine 2021, ritrovato poi nelle campagne di Cerignola con diverse parti mancanti.