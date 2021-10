Una BMW Serie 3 E36 acquistata per 150 dollari è diventata un pick-up turbo da offroad

BMW non ha mai avuto un pick-up nella sua gamma, almeno tra le vetture di produzione, dato che in occasione dei 30 anni della M3, la casa di Monaco creò una E30 e una E92 col cassone posteriore. Ma c’è chi ha costruito una Serie 3 pick-up con le proprie mani, e adesso è un mezzo da offroad che non ha paura di sporcarsi e di saltare.

La curiosa creazione è opera dei ragazzi del canale YouTube Grind Harn Plumbing Co, lo stesso team che avevamo visto alle prese con la conversione offroad di una Tesla Model 3, che quest’oggi ci presentano la loro ultima creazione.

Il progetto si basa su una normalissima BMW Serie 3 E36 Coupé acquistata per soli 150 dollari viste le condizioni in cui si trovava: la frizione era completamente bruciata, mentre la carrozzeria era composta da pannelli con cinque tonalità di colore differenti, solo per citare alcuni dei suoi problemi. A questo punto l’auto andava riportata all’onor del mondo ma in maniera originale, ed è qui che è nata l’idea di creare un pick-up da offroad.

Per prima cosa però, è stato montato un kit turbo acquistato su eBay, così da fornire subito della cavalleria extra al mezzo, e successivamente la parte posteriore del tetto è stata tagliata mentre il corpo vettura veniva alleggerito di tutto il superfluo, così da lasciare lo spazio necessario a ricavare lo spazio dedicato al cassone del pick-up, in cui è saldata parte della gabbia tubolare che protegge in caso di ribaltamento.

L’auto è stata poi alzata di 5 cm, il che ha permesso l’installazione di 4 cerchioni da rally su cui sono montati pneumatici specifici da offroad, più una ruota di scorta installata nel cassone, come le vetture da safari.

Inizialmente, il team aveva lasciato le sospensioni di serie, ma dopo aver “collaudato” l’auto su qualche salto queste hanno dato forfait in un batter d’occhio e per questo sono state sostituite con unità più performanti. Nell’abitacolo invece hanno aggiunto due sedili da corsa Corbeau che tengono in posizione il pilota anche nelle sessioni di guida più estreme.

Il risultato di queste modifiche lo potete vedere con i vostri occhi premendo play e godendovi il video, dove non manca un test sul campo delle doti offerte da questa inusuale BMW Serie 3. E a proposito di conversioni particolari, date uno sguardo a quest’altro progetto, che interessa una Mini Clubman trasformata in un pick-up da fuoristrada.