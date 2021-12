Questa BMW Serie 3 Compact monta un motore V12 e costa meno di una Ford Fiesta ST

Intorno agli anni ‘90 BMW non aveva ancora abbracciato il segmento delle hatchback però iniziò a tastare il terreno con la Serie 3 Compact, che di fatto era appunto la famosa berlina bavarese privata delle portiere posteriori e con la coda tronca. Il risultato non è piaciuto a tutti, ma questo esemplare merita comunque la vostra attenzione.

Quella che vedete infatti è apparentemente normale, ma si tratta di una creazione ad opera di un ragazzo Norvegiese che 16 anni fa ha avuto la brillante idea di asportare il motore 4 cilindri di serie per sostituirlo con l’unità da 5.6 litri V12 che veniva montato sulle BMW 850 CSi. Era il motore più grande della gamma BMW dell’epoca, e metteva sul piatto 400 CV che adesso devono spostare un’auto che pesa appena 1160 kg.

L’interasse corto e la ripartizione dei pesi notevolmente sbilanciata sull’anteriore a causa del nuovo motore, difficilmente ne faranno l’auto più veloce del pianeta, ma sono state apportate alcune modifiche per permetterle di stare in strada al meglio delle sue possibilità. Le sospensioni, ad esempio, derivano direttamente dalla BMW M3 E36, così come molti elementi dell’abitacolo, tra i quali troviamo i sedili e la strumentazione. Inoltre adotta ruote dal diametro e dalla larghezza maggiorata, sfoggiando cerchi Hartge.

L’auto originale era del 1993 e il suo contachilometri segna 106.036 km, anche se è difficile quantificare quale sia il vero chilometraggio del motore. Adesso questo esemplare unico di BMW Serie 3 Compact si trova in vendita sul sito Finn.no, e può essere vostro al prezzo di 299.000 corone norvegesi, circa 29.000 € al cambio attuale, quindi meno di una Ford Fiesta ST. Voi la comprereste, per mettere un V12 in garage?

Prima di chiudere però, vi vogliamo mostrare altri due esemplari BMW nati dall’unione di modelli della casa di Monaco. Quindi godetevi il suono inebriante di una BMW M3 col motore V10 della M5, ma non perdetevi anche la BMW Serie 1M che monta il motore V8 della M3 E92.