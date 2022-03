BMW Serie 2 delude nei crash test Euro NCAP 2022: ottima la nuova Renault Megane E-Tech

Possiamo dire che Euro NCAP è uno dei motivi, se non il motivo principale, per cui le nostre auto diventano sempre più sicure anno dopo anno, grazie ai severi crash test con cui valuta le nuove vetture che debuttano sul mercato. L’ente ha appena pubblicato il risultato delle prime sette vetture testate per il 2022.

Bisogna subito precisare che tutti i veicoli si sono comportati in maniera egregia, con standard di sicurezza elevatissimi, ma chiaramente c’è chi ha fatto meglio o peggio di altri. Due delle sette auto in prova erano VW ID.5 e Ford Turneo Connect, che hanno ottenuto praticamente gli stesso punteggi delle vetture “gemelle” già testate in passato, rispettivamente VW ID.4 (a proposito, qui trovate la nostra prova su strada della VW ID.4 GTX) e VW Caddy.

Le auto rimanenti sono la BMW Serie 2, l’ultima Volkswagen Polo, la nuovissima Renault Megane E-Tech (abbiamo guidato la Renault Megane E-Tech per le strade di Malaga), la Volkswagen Taigo e la Lexus NX.

Ed è proprio la vettura bavarese ad aver ottenuto la valutazione più bassa, con un punteggio di 4 stelle, a causa di alcune difficoltà nel riconoscere l’ostacolo nell’attraverso pedonale di notte e nell’attraversamento dei ciclisti. La VW Polo invece ha ottenuto il punteggio pieno grazie alla recente adozione degli airbag centrali e per il miglioramento generale dei sistemi ADAS. La sorella Taigo è meccanicamente simile, e infatti ha ottenuto dei punteggi simili che l’hanno premiata con il voto massimo.

Renault può ritenersi più che soddisfatta dopo che la debacle della piccola Zoe nel crash test effettuato sul finire del 2021. La nuova Megane E-Tech è appena arrivata sul mercato, e dopo aver ottenuto un secondo posto nella classifica Auto dell’Anno 2022, adesso si porta a casa ben 5 stelle Euro NCAP.

Infine, ma non per importanza, un plauso va anche a Lexus, che con la NX ha ottenuto valutazioni degne di nota in ogni sezione del test, che ovviamente le hanno fatto centrare il massimo punteggio conseguibile.

Per scoprire nel dettaglio come si sono comportate le varie vetture nei differenti test vi invitiamo però a consultare i video che trovati subito dopo l’articolo.