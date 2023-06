La nuova BMW Serie 1 è in arrivo con un bel restyling: sarà così?

La nuova BMW Serie 1 è pronta a darsi una rinfrescata. La terza generazione dell'hatchback tedesca è stata commercializzata nel 2019 di conseguenza ha ormai superato i 4 anni di vita ed è quindi ormai prossima al restyling di metà vita.

Da tempo circolano indiscrezioni sulla nuova BMW Serie 1, si è parlato anche di un possibile nuovo modello, ma anche di una griglia più vistosa e una maggiore potenza per la piccola delle eliche.

Comunque andrà si tratterà di un restyling importante, non di un semplice cambio di luci, come spesso e volentieri avviene, e come da rumors il modello sarà molto simile a quella che sarà la futura BMW Serie 3 prevista per il 2025.

Dal render a firma automobile-magazine, emerge subito una notevole differenza per quanto riguarda le griglie, il famoso “doppio rene” BMW, che guadagna in larghezza rispetto al modello attuale, perdendo però in altezza.

Di conseguenza il tutto apparirà comunque non di eccessive dimensioni. Si allargheranno invece le prese d'aria presenti sul lato inferiore del muso, che riprenderanno in parte le forme della versione M della Serie 1 prodotta fino al 2019.

Rimarrà deluso invece chi spera nel ritorno della trazione posteriore, visto che la gloriosa azienda bavarese non è intenzionata a stravolgere da cima a fondo la sua prossima vettura, mentre è quasi certo il cambio di nomenclatura, con la rimozione della classica “i” finale: il modello 116i diverrà così semplicemente 116, di modo da non creare confusione con le versioni elettriche delle varie BMW che usciranno dallo stabilimento di Monaco.

La BMW Serie 1 ha saputo sempre rinnovarsi nel corso della sua vita, con l'ultima versione che probabilmente ha registrato il cambio più drastico: partita un po' in sordina a causa anche della pandemia di covid, la più piccola di casa BMW ha saputo fare breccia nel cuore degli italiani.