BMW Serie 1 2023, novità in arrivo: griglia più vistosa e maggiore potenza

Durante il 2023, anno da poco iniziato, BMW darà vita a un restyling della sua “piccola” la Serie 1. Obiettivo: riconquistare fette di mercato a discapito della sua principale concorrente, la Classe A di Mercedes, dopo un modello, quello del 2019, che non sembra aver fatto breccia nel cuore degli appassionati.

Dopo un 2022 in cui BMW ha lanciato ben 15 veicoli elettrici, l'azienda delle eliche è pronta a concentrarsi su altri nuovi bolidi, fra cui la nuova “One”. Il restyling della BMW Serie 1 sarà sia a livello estetico quanto di interni e motoristico, e per quanto riguarda gli esterni secondo i bene informati è molto probabile che la casa bavarese adotterà lo stile della griglia più ampia, così come visto negli ultimi modelli della tedesca.

Il famoso doppio rene dovrebbe quindi andare a lambire la targa, con il tutto ovviamente proporzionato, e nel contempo ci saranno delle prese d'aria laterali nel parafango anteriore più prominenti, così come visto già nella versione M del precedente modello. La nuova Serie 1 vedrà anche dei nuovi cerchi in lega, il posteriore sarà modernizzato con dei fanali nuovi di zecca. Ma attenzione a quanto accadrà all'interno della nuova Segmento C bavarese, dove, stando ad auto-moto.com, si materializzeranno i cambiamenti più visibili. Spazio infatti a un nuovo display di chiara ispirazione Mercedes-Benz, due schermi uno a fianco all'altro che andranno a sostituire il vecchio cruscotto.

La plancia sarà quindi completamente rivista e prenderà spunto dalle recenti Serie 2 Active Tourer e X1, costruite con la stessa piattaforma. Per quanto riguarda i motori, invece, non è da escludere l'introduzione di un'ibrida ricaricabile, già disponibile per le sopracitate Serie 2 Active Tourer e X1, ma bisognerà fare i conti con l'alloggiamento delle batterie, le cui dimensioni sono importanti e quindi di difficile collocazione viste le ridotte dimensioni della Serie 1. In ogni caso sia l'Audi A3 quanto la Classe A, le due concorrenti dirette, senza contare Peugeot 308 e Renault Mégane, hanno da tempo inserito tale tecnologia, di conseguenza anche da BMW ci si attende una risposta in tal senso.

Sono attese iniezioni di potenza per le versioni più performanti, leggasi la 128ti e la M135i xDrive, rispettivamente da 265 CV e 306 CV, il cui obiettivo è competere con Audi RS3 (450 CV) e Mercedes-AMG A 45 S (421 CV): attesa quindi una versione ancora più estrema? Infine, a livello di prezzi, è probabile un rialzo con una base da 31.000 euro in su. In attesa di novità, BMW ha stupito tutti presentando nelle scorse ore al CES la sua i Vision Dee, prototipo digitale dove è la tecnologia a farla da padrona.