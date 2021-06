BMW ha in serbo una M4 ancora più arrabbiata: ecco le foto spia

Dopo le M3 e M4 Competition, svelate lo scorso aprile, BMW è al lavoro su una variante ancora più prestazionale della M4. La prova schiacciante viene da alcune immagini spia che ritraggono una M4 dotata di paraurti anteriore più sportivo, di uno spoiler più grande e con una serie di modifiche mirate alle prestazioni.

L'esemplare delle foto è rifinito in Portimao Blue ed è camuffato parzialmente: la livrea è stata applicata sull'intera parte anteriore della vettura, sul tetto, sulla zona minigonne e sul paraurti posteriore. Insomma, dove ci aspettiamo che presenti novità rispetto alla M4 base o Competition. Risultano immutati i terminali di scarico, con la coppia di doppi terminali sportivi.

Non sappiamo ancora come sarà battezzato il modello, molti ipotizzano M4 CS o M4 CSL, due nomi probabili considerando la storia del marchio. Il sei cilindri da 3,0 litri biturbo erogherà almeno 510 CV di potenza e 650 Nm di coppia: i valori toccati dalla nuova M4 Competition. È probabile che la casa di Monaco di Baviera ritoccherà la potenza all'insù, senza tuttavia grossi stravolgimenti. Il focus nello sviluppare la nuova "Super M4" è difatti la riduzione del peso complessivo, con accorgimenti simili a quelli visti nella nuova BMW M5 CS, più leggera di 70 chilogrammi rispetto alla M5 Competition. Per un peso record alcune voci di corridoio spingono sull'abbandono del sistema integrale, in favore della sola trazione posteriore, supportata da un cambio manuale a sei velocità.

Non sono chiare nemmeno le tempistiche: l'esemplare in prova sembra pressoché completo, eppure un rapporto di febbraio indicava l'entrata in produzione a luglio 2022. Tra le informazioni dell'indiscrezione c'erano anche gli esemplari previsti: soltanto 1.000. Siamo sicuri che la M4 CS - o qualunque sarà il suo nome - diverrà un oggetto prelibato per i collezionisti. (immagini Motor1/CarPix)