BMW, sei nuovi modelli elettrici in arrivo con la Neue Klasse: ecco quali saranno

Si è chiuso un anno decisamente importante per BMW, che oltre ad aver venduto tonnellate di auto elettriche si è confermato il primo marchio premium al mondo, avendo consolidato la propria superiorità in quanto ad auto immatricolate su Audi e Mercedes.

Ma come canta Ligabue "il meglio deve ancora venire" per la casa dell'elica, tenendo conto che a partire dall'anno prossimo, 2025, entrerà in azione la nuova piattaforma Neue Klasse per auto elettriche, che sfornerà una famiglia di vetture a batteria ad hoc.

Il primo modello, secondo quanto raccolto da automobile-propre, dovrebbe essere prodotto in Ungheria presso lo stabilimento di Debrecen, dopo di che dal 2026 si utilizzerà con stabilità il sito BMW di Monaco che dal 2027 produrrà solo auto elettriche. In elenco anche la fabbrica messicana di San Luis Potosi, che è operativa dal 2019.

In totale verranno prodotti sei nuovi veicoli elettrici nel futuro prossimo, a cominciare da due vetture del segmento della Serie 3, precisamente un SUV erede dell'iX3, e una berlina, molto probabilmente l'erede proprio della Serie 3 e che sarà forse simile al concept svelato in estate.

Prevista anche una versione più lunga dell'iX3 ma solo per alcuni mercati, a cominciare dalla Cina, e progetto noto internamente con il nome di NA6 (i precedenti due sono invece NA5 e NA0). Dal 2026 spazio anche ad un SUV coupé (NA7), che potrebbe essere messo in commercio con il nome di iX4, mentre il quinto modello dovrebbe essere invece una station wagon del modello NA0, quindi una possibile erede della Serie 3 Touring. Infine il sesto ed ultimo modello, l'NB5, un SUV compatto molto probabilmente erede dell'attuale iX1.

Sulla denominazione in ogni caso non vi è certezza visto che, con la Neue Klasse, BMW potrebbe decidere di cambiare la stessa, assegnando nuovi nomi. Si sa con certezza che la “i” sarà a breve esclusiva solo dei modelli elettrici e l'X3 diverrà X330 per il termico e l'iX330 invece per l'elettrico.