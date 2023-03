BMW rivoluziona i nomi delle auto: depositate 48 nuove nomenclature all'ufficio brevetti

BMW è pronta a rivoluzione i nomi delle sue vetture con l'uscita dei vari modelli elettrici e ibridi. Nel dettaglio la casa bavarese ha registrato presso l'Ufficio Marchi e Brevetti tedesco nelle ultime due settimane ben 48 nuovi nomi.

BMW stravolgerà di fatto l'intera denominazione delle proprie vetture nei prossimi anni, e lo stesso sta facendo Audi, che ha confermato il cambiamento dei nomi dei modelli, con i pari che saranno dedicati agli elettrici e i dispari ai termici.

Forse non tutti sanno che le auto BMW sono identificate con tre cifre: la prima fa riferimento alla serie del modello (quindi 3, 5, 7 ecc ecc), mentre le due successive riguardano il motore. Infine troviamo i suffissi d, i o e, ovvero diesel, iniezione benzina e ibridi elettrificati.

Di recente BMW ha aggiunto anche la "i" davanti al numero per identificare i modelli full electric. Venendo ai nuovi nomi depositati, Carbuzz ha scoperto ad esempio iX750, X750 e i750, ma anche iX130 e i120, molti dei quali si sposano a molteplici interpretazioni.

L'azienda sembrerebbe inoltre intenzionata ad eliminare i suffissi sDrive e xDrive per evitare troppa confusione. Curioso come nei 48 nuovi nomi depositati, solamente uno abbia il suffisso M, ovvero l'M350, e non è da escludere si faccia riferimento ad una M340i più potente.

In ogni caso nei prossimi anni se non mesi, impareremo a scoprire meglio queste nuove denominazioni, mano a mano che gli stessi modelli verranno commercializzati. La cosa certa è che BMW è pronta a fare “all in” sull'elettrico e lo si capisce chiaramente da quanto spiegato da Frank van Meel, capo della divisione M, secondo cui le elettriche venderanno più delle termiche entro il 2028.

Nel giro di quattro anni la casa bavarese si dice convinta che commercializzerà più auto elettriche e ibride plug-in rispetto ai veicoli con il classico motore termico. Di fatto entro il 2027 i motori M a combustione saranno meno del 50% poi nel 2028 le elettriche prenderanno decisamente il sopravvento: staremo a vedere se le previsioni si riveleranno azzeccate.