BMW rivela uno scooter elettrico folle e avveniristico: 120 km/h e tanta autonomia

L'attesa è finalmente terminata, perché BMW ha appena presentato al pubblico il suo BMW CE 04: uno scooter completamente elettrico dalle caratteristiche interessanti e dal design avveniristico. Il brand di Monaco di Baviera vuole rivoluzionare la mobilità urbana, e il primo passo è fatto.

All'atto pratico il veicolo visibile nella galleria di immagini in fondo alla pagina è estremamente simile al concept mostrato lo scorso anno, anche se in realtà alcuni piccoli ritocchi si sono rivelati fondamentali per commercializzare un modello che fosse al contempo pratico e futuristico.

La accattivante due ruote non viene resa meno progressiva dall'introduzione di specchietti retrovisori tradizionali, poiché i colori della scocca restano appariscenti, i pannelli rimangono sospesi e le linee aguzze tengono duro.

Passando dall'estetica alla tecnica, lo scooter elettrico monterà un motore da 42 cavalli in grado di offrire un'accelerazione fulminante in città. Secondo i dati condivisi da BMW il CE 04 può arrivare a 50 km/h da fermo in soli 2,6 secondi, per cui non avrà difficoltà a infilarsi nel traffico e a scattare al semaforo verde. Oltretutto, accelerando per qualche altro secondo lo scooter può portarsi fino ai 120 km/h.

Le persone interessate vorranno di certo conoscere i numeri inerenti il range, e anche da questo punto di vista il prodotto si difende molto bene, perché il pacco batterie integrato da 8,9 kWh promette un'autonomia per singola carica equivalente a 130 chilometri, mentre i meno esigenti possono ripiegare sulla versione da 31 cavalli per ottenere comunque 100 chilometri di range e un mezzo un po' più leggero. Riguardo la ricarica, il BMW CE 04 può usufruire tranquillamente delle classiche prese casalinghe, ma gli utilizzatori con meno tempo a disposizione possono recarsi ad una rapida colonnina pubblica e riempire la batteria dallo 0 al 100 percento in un'ora e quaranta minuti.

Lo scooter non sarà disponibile fino al 2022, quando i clienti potranno comprarlo ad un prezzo di partenza di circa 12.550 euro per la versione più docile. Nel frattempo la casa tedesca sta lavorando anche alle motociclette elettriche, e a quanto pare è quasi pronta a produrle con tecnologie della Vision DC Roadster.