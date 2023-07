Con la BMW in riva al mare a Livorno: intervengono i vigili del fuoco

Nella mattina della giornata di domenica 30 luglio, a Livorno, i bagnanti hanno trovato, increduli, una BMW Serie 1 bianca ad occupare una porzione della spiaggia della città, utilizzata come fosse un qualsiasi parcheggio.

Immediatamente sono partite le chiamate alla polizia municipale, che ha dovuto far intervenire anche i vigili del fuoco per rimuovere la BMW parcheggiata sulla spiaggia del Sale di Livorno. Il Comune di Livorno ha diramato un comunicato che definisce l’accaduto come “totale spregio alle regole della circolazione ma anche e soprattutto dell'ambiente”. L’auto appartiene ad una ragazza livornese di 28 anni, che dovrà pagare una sanzione da 103 a 619 euro, per occupazione suolo demaniale con veicolo, ai sensi del Codice della navigazione Art. 1161.

Data la posizione del veicolo, la polizia municipale ha trovato difficoltà nella rimozione: nonostante le prime chiamate siano giunte di prima mattina, soltanto alle 10, col supporto dei vigili del fuoco, si sono concluse le operazioni di rimozione. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di vaglio ma sembra che la vettura sia giunta sulla spiaggia del Sale durante la notte.

