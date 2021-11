BMW rimuove il touchscreen da alcuni veicoli: cosa sta succedendo?

Nell'ultimo anno e mezzo i sistemi industriali di tutto il mondo ne hanno viste di cotte e di crude. Per via degli stop produttivi dovuti alla pandemia, e per gli sbalzi nella domanda e nell'offerta causati da lockdown e riprese repentine, le compagnie hanno avuto enormi difficoltà nel calibrare le operazioni.

A ciò bisogna aggiungere una delle più gravi scarsità di materiali a cui il mondo globalizzato abbia mai assistito: la mancanza di semiconduttori. Questi wafer di silicio oggi vanno in pratica installati in ogni dispositivo elettronico in quantità considerevoli: dai computer ai server, dagli elettrodomestici ai sistemi di domotica, dagli indossabili agli smartphone. Ovviamente neanche il mondo automobilistico è esente da questa necessità, anzi: i modelli più avanzati richiedono decine di chip per il corretto funzionamento di tutte le funzionalità, e la imminente BMW i4 appena andata sold out è sicuramente tra questi.



Oggi ci arriva un'altra brutta notizia per i consumatori interessati all'acquisto di una macchina nuova di zecca. Bimmerfest ha fatto sapere che BMW ha dovuto eliminare le funzionalità touchscreen da molti esemplari proprio per la mancanza di processori:"nello sforzo di mantenere i livelli produttivi attuali fino alla fine di quest'anno, abbiamo deciso di rimuovere la funzionalità touch dal Central Information Display di molti veicoli in produzione questa settimana."



Purtroppo i clienti più esigenti dal punto di vista tecnologico non saranno in grado di mettere nel proprio garage una macchina che rispetti le loro aspettative, per cui non resta che aspettare una eventuale risoluzione del problema. Non sarà facile però mettersi alle spalle la scarsità di chip prima della fine del 2022 (anche se per il CEO di Tesla Elon Musk la crisi dei chip finirà presto).