Gruppo BMW raddoppia vendite auto elettriche: +114,8% rispetto 2021

Se in Cina il mercato EV non risulta redditizio, con i leader del settore in perdita nonostante l’aumento delle consegne, il Gruppo BMW ha raddoppiato le vendite di auto elettriche nel corso del 2022 raggiungendo numeri stupefacenti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Nei primi nove mesi dell’anno corrente, infatti, tra BMW e Mini si parla di un totale di 128.196 immatricolazioni, ovvero un +114,8% rispetto al 2021. C’è stato sì un calo delle consegne nel primo semestre a causa di vincoli di fornitura e guerra in Ucraina, ma tutto sommato il BMW Group è rimasto in linea con l’anno precedente.

Successivamente, però, le BMW iX3, i4 e iX hanno guidato la crescita: “La crescita dinamica dei nostri Bev riflette il modo in cui la gamma elettrica del Gruppo Bmw sta conquistando i clienti - ha affermato Pieter Nota, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG con responsabilità per clienti, marchi e vendite - mentre continuiamo ad andare avanti con la transizione verso l'elettromobilità. Con la nostra gamma di prodotti attraenti e sostenibili attraverso le tecnologie di trasmissione e le nostre ottime prestazioni operative, siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi di vendita per il 2022”.

Sempre restando in casa BMW, proprio nella giornata di ieri è stata confermata la partnership con AirConsole per il gaming in auto.