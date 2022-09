BMW punta sull'idrogeno: avviata produzione sistemi a celle di combustibile

La tentazione dell’idrogeno sembra essere molto forte per le principali case automobilistiche: mentre Porsche pensa alla conversione dei suoi V8 all’idrogeno con test e simulazioni virtuali dedicate, BMW investe sulle celle a combustibile avviando la produzione di sistemi inediti a Monaco.

Come ripreso dai colleghi di CarScoops, BMW ha inaugurato la produzione di sistemi a celle a combustibile presso il proprio centro di competenza sull'idrogeno a Monaco di Baviera. Tali sistemi verranno poi installati su un numero limitato di crossover iX5 Hydrogen da utilizzare esclusivamente per test e dimostrazione a partire da fine 2022 e per tutto il 2023.

Questo gruppo propulsore inedito com’è strutturato? Troviamo una pila di celle a combustibile alimentata da due serbatoi di idrogeno: la reazione chimica generata quando l’idrogeno si combina all’ossigeno dell’aria crea elettricità, carica la batteria e dunque il motore elettrico da 368 CV. Ovviamente questa illustrazione è molto basilare, ma c’è un dettaglio più importante “dietro le quinte”: le celle sono prodotte da Toyota, colosso giapponese con il quale BMW collabora dal 2013 per la creazione di sistemi di trasmissione via fuel cells.

Il presidente della BMW Oliver Zipse ha affermato: “L’idrogeno ha un ruolo chiave da svolgere sulla strada verso la neutralità climatica. I veicoli alimentati a idrogeno sono tecnologicamente in una posizione ideale per adattarsi ai veicoli elettrici a batteria e completare il quadro della mobilità elettrica”.

Sarà interessare seguire lo sviluppo futuro di questa tecnologia in vista di una possibile applicazione su veicoli da rilasciare sul mercato internazionale.

Sempre a proposito della azienda tedesca, eccovi l’ultimo prototipo misterioso della BMW M4.