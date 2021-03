BMW pubblica una foto della sua iX, ma una Mercedes rovina lo scatto

Nel corso delle ultime ore BMW è sotto la luce dei riflettori per la presentazione ufficiale dell'ottima i4 elettrica, la quale offrirà ai clienti delle specifiche tecniche davvero niente male.

La casa automobilistica tedesca però, nel settore dei veicoli a batteria, è in procinto di commercializzare anche il SUV iX, per cui ha di recente condiviso delle informazioni in merito all'elevata sostenibilità dei nuovi processi produttivi che lo porteranno alla luce.

E' per questo motivo che BMW ha pubblicato un'immagine dell'iX in una verniciatura che alterna il granata ai dettagli in oro, disposta in mezzo ad uno scenario nel quale si staglia una centrale idroelettrica, proprio come a voler sottolineare la cura per l'ambiente che la compagnia intende profondere. In tutto questo c'è però un problema molto particolare: se osservaste l'immagine in fondo alla pagina notereste una vettura riflessa nella parte destra del paraurti del SUV elettrico: è una Mercedes Classe C! Si tratta certamente di errori molto rari e poco determinanti, ma con un po' di Photoshop gli addetti alle pubbliche relazioni avrebbero potuto risolvere la questione in modo facile e veloce.

Per avviarci a chiudere passando a faccende più serie dovete sapere che la BMW iX è una vettura estremamente importante per il marchio, in quanto servirà a convincere il pubblico circa le capacità di BMW nel campo dell'elettrificazione e della progettazione di abitacoli che siano al passo coi tempi. Per ora non possiamo ancora dare un giudizio in quanto i modelli non sono ancora disponibili all'acquisto, ma il brand di Monaco di Baviera sta facendo di tutto per farsi trovare pronto. Un esempio è rappresentato dalla presentazione del nuovo BMW iDrive con OS 8: ecco le principali novità della nuova plancia.



In ultimo vorremmo conoscere la vostra opinione sul design frontale della BMW iX: ad alcuni l'enorme griglia anteriore è piaciuta senza riserve, ma a tanti altri la soluzione non va affatto giù.