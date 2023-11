BMW, la prossima Serie 1 sarà elettrica? La compatta potrebbe avere un'erede green

Nel corso del 2024 uscirà il restyling della nuova BMW Serie 1, ma in un futuro non troppo lontano potrebbe esservi spazio anche per una versione elettrica della Segmento C bavarese.

Sembra infatti che la casa dell'elica stia considerando l'idea di realizzare un'altra generazione della sua “piccola”, di conseguenza il prossimo modello potrebbe essere un full electric, magari affiancato ad un modello ibrido.

A parlarne è stato Ilka Horstmeier, membro del consiglio di amministrazione di BMW, che intervistato dai microfoni di Quattoruote ha spiegato che l'intenzione dell'azienda è quella di offrire modelli per “ogni segmento”.

A specifica domanda su una futura Serie 1 elettrica o comunque una compatta green, il manager dell'elica ha risposto: “Prima di tutto operiamo nel segmento di mercato premium. C'è una differenza in questi clienti, sono diversi da quelli degli altri segmenti. Ma noi ci concentriamo sull'intera gamma di modelli. Non ci concentriamo solo sulla fascia alta. Vogliamo offrire ai nostri clienti dalla Serie 1 alla Rolls-Royce, dalla Mini alla Rolls-Royce. Ecco perché abbiamo offerte per i clienti di ogni segmento. Credo davvero che tutti dovrebbero avere l’opportunità di acquistare una BMW nel segmento premium”.

Non è ben chiaro se l'eventuale futura compatta si chiamerà ancora Serie 1, o riceverà un'altra denominazione, ma tutto fa pensare, stando alle parole di Horstmeier, che l'azienda cercherà di competere in quasi tutti i mercati per soddisfare le esigenze dei propri clienti.

Del resto la BMW Serie 1 ha ottenuto un buon successo di vendita in Europa, Italia compresa, di conseguenza potrebbe avere ancora lunga vita. Vero anche che le aziende stanno cercando di tagliare tutte quelle vetture che permettono pochi margini e sicuramente da una BMW che ha un prezzo entry level che deve stare piuttosto basso e che si aggira sui 35mila euro, non può ottenere granché.

Ecco perchè ad esempio Mercedes taglierà la Classe A, mentre Audi dirà addio all'A1 con la futura A3 che verrà di fatto stravolta, crescendo in dimensioni.



Horstmeier ha anche spiegato che BMW sta “lavorando intensamente per ridurre il costo delle batterie”, descrivendolo come “uno degli argomenti più importanti del prossimo futuro” oltre all’estensione dell’autonomia dei veicoli elettrici. Inoltre ha fatto sapere che si cercherà di offrire diversi pacchi di batteria a seconda delle esigenze del cliente, cosa che sicuramente andrà ad incidere sui listini.