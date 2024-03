BMW, la prossima M3 avrà ancora il motore a benzina? Sembrerebbe proprio di sì

L'iconica e rinomata BMW M3 sembra destinata a perpetuare la sua eredità con l'introduzione della sua prossima generazione. Fonti affidabili indicano che BMW sta attualmente pianificando il lancio della G84, la nuova iterazione della M3, programmata per il 2027-2028, e questa sarà ancora con motore termico.

Questo aggiornamento si inserisce coerentemente nei piani della casa automobilistica, soprattutto considerando il prossimo debutto della Serie 3 (g 50), previsto per la fine del 2026. Ciò che attira più l'attenzione è la mancanza di una prossima BMW M4 con motore termico, il che suggerisce che ancora le idee non sono chiare riguardo a questo progetto.

Si prevede che la nuova G84 M4 verrà commercializzata insieme alla prima M3 elettrica (codice telaio ZA0), la quale dovrebbe fare il suo ingresso sul mercato dopo il 2027. Attualmente non sono disponibili specifiche tecniche, ma è probabile che la BMW M3 (G84) continuerà a impiegare il motore a sei cilindri S58 da 3,0 litri. Questa nuova M3 termica sarà basata sulla piattaforma G50 CLAR e non sarà disponibile prima della fine del 2027 o l'inizio del 2028. Questa tempistica sembra logica anche considerando che le attuali G80/G82 M3/M4 rimarranno in produzione fino alla primavera del 2027.

Dunque, rimettendo n ordine il tutto: la strategia di prodotto attorno alla nuova BMW M3 con motore a combustione interna probabilmente vivrà un periodo di "affiancamento" con la prossima M3 in versione elettrica oramai confermata. Il mercato delle auto elettriche sta subendo un rallentamento e diverse case automobilistiche stanno riconsiderando i propri impegni verso una transizione completa alle vetture elettriche entro il 2030; motivo per il quale BMW non ha alcun interesse ad affrettare i tempi per dire addio al suo 6 cilindri in linea.

La prospettiva di offrire due versioni distinte della M3 risulta particolarmente interessante. Da un lato, gli appassionati di veicoli elettrici ad alte prestazioni potranno godere della straordinaria potenza della M3 elettrica (vi abbiamo lasciato un render della prossima BMW M3 elettrica basata sulla piattaforma Neue Klasse). Dall'altro lato, i puristi che apprezzano il classico rombo della M3 tradizionale, avranno l'opportunità di optare per una sport car fedele alla sua eredità.