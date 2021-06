BMW pronta a produrre moto elettriche con le avanzate tecnologie della Vision DC Roadster

BMW Motorrad non è certo stato uno dei marchi pionieri in campo elettrico, ora però potrebbe lanciare il suo primo prodotto a zero emissioni e mettere un nuovo punto fermo nel settore: lo sappiamo grazie a un nuovo brevetto ufficiale.

Come sappiamo, le nuove tecnologie elettriche hanno permesso ai produttori di staccarsi dai design tradizionali con motore termico e serbatoio, dando spesso vita a veicoli totalmente fuori dagli schemi. BMW in particolare ha creato uno speciale albero di trasmissione per la sua futuristica Vivions DC Roadster, quello che tutti credevamo un concept da vetrina e che invece potrebbe presto trovare la luce seriale: BMW ha infatti registrato un brevetto in cui mostra il funzionamento della nuova trasmissione.

Un sistema che permetterebbe al produttore di sistemare in tutta libertà il motore, sia in posizione classica che direttamente sul mozzo posteriore - così da lasciare maggiore spazio per la batteria. Magari sul mercato non arriverà proprio la Vision DC Roadster, BMW potrebbe in ogni caso optare per soluzioni molto simili, con un sistema di trasmissione del tutto inedito per il settore. Per la prima volta infatti una casa metterebbe in produzione di serie un veicolo con questa tecnologia, non vediamo l’ora di saperne di più.

Nel frattempo sappiamo come lo scooter elettrico Definition CE-04 sia molto vicino a diventare realtà, lo abbiamo visto dal vivo anche al MIMO 2021.